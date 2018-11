Dita Von Teese: "Mit Sinnlichkeit sollte man nie aufhören"

Dita Von Teese hat die Kunst des Burlesque, die ihren Höhepunkt in den 1940er- und 1950er-Jahren hatte, in die Gegenwart gebracht. Jetzt gastiert die US-Amerikanerin am 20. November in der Wiener Stadthalle zum ersten Mal mit ihrer schwindelerregenden Show "The Art of the Teese" in Österreich. Im Gespräch mit dem "Kulturmagazin" offenbart sich, dass sie mehr ist als bloß eine Ikone des Retro-Glamour.

("Die Presse-Kulturmagazin", 19.10.2018)