Isha Ambani: "My Big Fat Indian Wedding"

Vergessen wir Priyanka Chopra und Nick Jonas, die nächste indische Traumhochzeit baut sich auf. Dieses Mal ist die Gästeliste noch ein wenig umfangreicher. Zu den VIPs zählen zum Beispiel Hillary Clinton und Beyoncé. Sie werden am Mittwoch, dem 12. Dezember, gemeinsam mit rund 800 weiteren Gästen die Verbindung von Isha Ambani und Anand Piramal bezeugen. Die Braut ist die Tochter von Mukesh Ambani, dem Vorsitzenden von Reliance Industries. Ambani gilt mit einem geschätzten Vermögen von 47 Milliarden US-Dollar als reichster Mann Indiens. Der 33-jährige Verlobte ist Geschäftsführer von Piramal Realty und Zögling seines zukünftigen Schwiegervaters. Eine Ansicht des beleuchteten Stadtpalastes, einer der Schauplätze der Pre-Hochzeitszeremonien von Isha Ambani – (c) REUTERS (Amit Dave) Indische Hochzeiten bestehen in der Regel nicht aus einem Fest, sondern aus vielen. Obwohl das Paar erst am Mittwoch in Mumbai offiziell heiraten wird, begann das "Vor-Hochzeitsfest" mit 5100 Gästen und 1000 Luxuslimousinen bereits am Wochenende davor in der Wüstenstadt Udaipur. Nicht fehlen durfte dabei neben Clinton, Beyoncé und dem Stahlbaron Lakshmi Mittal auch Bollywood-Star Priyanka Chopra, die erst kürzlich den US-Sänger Nick Jonas eine Woche lang ehelichte. Schauspielerin Priyanka Chopra mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Nick Jonas – (c) REUTERS (Amit Dave) Die Hochzeit selbst findet am Mittwoch im Ambani-Familiensitz Antilia statt. Der 27-stöckige Luxusturm - mit sechs Etagen für den Fuhrpark der Familie und einem "Schneezimmer" zum Abkühlen. Über die Hochzeitskosten gibt es keine offiziellen Zahlen. Indische Milliardäre lassen sich meist aber nicht lumpen, wenn die Nachkommen heiraten. So kam die Hochzeit von Stahlbaroness Vanisha Mittal auf 55 Millionen US-Dollar. Bergwerkstycoon Janardhana Reddy ließ für sein Mädchen 74 Millionen US-Dollar springen.

(sh)