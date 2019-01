Die Nöte des kleinen Tollpatschs

Der kleine Bär hat sich schon so darauf gefreut. Immer wieder hat er seine Mutter gefragt: „Wann, Mama, wann?“ Endlich ist es soweit, der kleine Bär Bummbumm darf in den Kindergarten. Aber dort ist auf einmal nichts so, wie sich der kleine Bär das vorgestellt hat. Bummbumm liebt Kinder, aber die Kinder lieben ihn nicht. Er will sie drücken und ihnen zeigen, wie sehr er sie mag. Die Kinder schreien, dass er ihnen wehtue, und laufen davon. Da weint der kleine Bär bittere Tränen.



Der kleine Bär ist die Hauptfigur in einem Kinderbuch, aber es gibt ihn wirklich. Eltern werden Kinder wie ihn vielleicht auf dem Spielplatz getroffen haben oder selbst einen Bummbumm zu Hause haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)