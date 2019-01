Töne in Bewegung setzen

Die Enakos, die sind auf jeden Fall ein rundes Volk. „Das“, sagt Ela Baumann, „wissen wir spätestens, seit unser Ausstatter sie so interpretiert hat.“ Sie selbst habe wenig Vorstellung von Formen, Farben oder Kostümen, wenn in ihrem Kopf eine Geschichte entsteht. Eher sind es Positionierungen von Körpern zueinander, „Körperhaltungen, die sich in Klang verwandeln können oder sich verbal auszudrücken beginnen.“ Genau so, sagt sie, funktioniere auch ihr Gedächtnis.

Was Ela Baumann macht und kann, das lässt sich schwer mit einer Schublade, einem Genre beschreiben. Für die neue Kinderoper der Wiener Staatsoper, die am Samstag auf der Agrana Studiobühne in der Walfischgasse Premiere hat, hat sie etwa das Libretto geschrieben und führt nun selbst Regie. Aufrecht, als wäre sie selbst vor allem Tänzerin, lässt sie sich vor dem Bühnenbild fotografieren.

Für die Kinderoper hatten sie und Komponistin Elisabeth Naske eine Carte Blanche bekommen. Baumann entwickelte daraufhin die Geschichte der Enakos, deren König ein Orakel falsch interpretiert – und der daraufhin glaubt, Glück sei, wenn alle gleich sind. In Gleichschulen lernen die Enakos gleich denken und sprechen, „anders“ ist fortan das gefährlichste Wort.

Baumann hat dafür auf Themen zurückgegriffen, die sie selbst gerade beschäftigen. „Da ich sehr viel in ganz Europa unterwegs bin, merke ich, dass alle mit diesem Zwiespalt kämpfen. Auf der einen Seite muss man unglaublich authentisch sein, auf der anderen wäre man am liebsten Teil einer Gruppe, in der man nicht dauernd aneckt, wo man nicht dauernd mit einer anderen Meinung Konflikte provoziert. Und dazwischen gibt's den großen Begriff der Political Correctness.“

Das Kindertheater, sagt Ela Baumann, sei ihre „Rettung“ gewesen. Mit acht ist sie selbst das erste Mal in Linz auf der Bühne gestanden. Später studierte sie am Mozarteum Musik und Tanz, doch gegen Ende hin habe sie gemerkt, „das Oper zwar das Ziel ist, aber mir zu unflexibel in der Machart: Entweder ganz traditionell – oder ganz experimentell. Dazwischen steht ein großer Leerraum.“

Schlüsselerlebnis war ihre Inszenierung eines Kinderstücks in einem Gemeindesaal. „Drei Scheinwerfer“, schildert sie, „ich dachte: Ganz schrecklich, das geht gar nicht. Dann kamen die Kinder – und es war ihnen völlig egal.“ Gute, ehrliche Darsteller und die schöne Musik hätten ihnen völlig gereicht. „Ich stand hinten im Saal, hab selbst meine drei Scheinwerfer geregelt – und geweint. Ich dachte: Das ist es.“ Auch deshalb, weil sie sich selbst gegenüber ehrgeizig sei, „und die besten Kritiker sind die Kinder.“

Neue Rollen für die Musiker

Komponistin Elisabeth Naske, mit der sie gefühlt schon immer, tatsächlich aber erst seit vier Stücken zusammenarbeitet, kennt sie noch aus Luxemburg, wo Baumann seit vielen Jahren lebt. Matthias Naske, heute Konzerthaus-Chef, hatte die dortige Philharmonie geleitet, samt ausführlichem Kinderprogramm. „Sehr schöne Lehrjahre mit tollen Ensembles“, die sie in ihren „Bereich locken“ durfte, für die sie Geschichten zu schreiben begann.

Heute setzt Baumann oft nicht nur Sänger und Tänzer, sondern auch Instrumentalisten in Bewegung. Zuletzt hat sie etwa für das deutsche Stegreiforchester Regie geführt, das ohne Noten und ohne Dirigent stehend oder gehend die Aufführungspraxis der klassischen Musik revolutioniert (in diesem Fall: mit Brahms). Und im April schickt sie mit Naske ein ganzes Orchester überhaupt auf Wanderschaft: Mit der Geschichte „Sommerfreunde“ wollen die Tonkünstler mit einem Erzähler wie in „Peter und der Wolf“ Volksschulen in ganz Niederösterreich besuchen.

Und dann hat Baumann in Luxemburg auch noch eine eigene kleine Kompanie. Mit „Kopla Bunz“ hat sie eben eine Version der „Schönen Müllerin“ erarbeitet, mit der sie die romantische Sprache für Neun- bis Zwölfjährige „genießbar machen will“. Anfang April gastiert man im Konzerthaus.

ZUR PERSON Ela Baumann hat in Salzburg Musik und Tanz studiert und als Regisseurin, Choreographin und Librettistin u. a. in Brüssel, Antwerpen, Berlin und Luxemburg gearbeitet. Die Kinderoper „Was ist los bei den Enakos?“ von ihr und Elisabeth Naske hat am Samstag Premiere. „Die schöne Müllerin“: 6. und 7. April im Konzerthaus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2019)