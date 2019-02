"Kaffee im Spiel" im Jahr des Erdschweins

Wien. Einen Kaffee kann man noch nicht online genießen – den Ball der Wiener Kaffeesieder hingegen schon: Denn die Eröffnung der traditionellen Ballnacht am Freitagabend wurde erstmals live auf Facebook übertragen. Freilich lässt sich das glanzvolle Flair dieser Veranstaltung am besten direkt in der Wiener Hofburg genießen, in der diesmal das Motto „Kaffee im Spiel“ ausgerufen war – was man am festlichen Saalschmuck ebenso ablesen konnte wie an den Spielkarten-Tutus der Damen des Wiener Staatsballetts, die die Ballnacht mit einem Tanz zu Carmina Burana eröffneten.

Auch die Musikfreunde unter den Ballgästen kamen auf ihre Rechnung: Die israelische Koloratursopranistin Hila Fahima Ruschin und der Salzburger Bariton Rafael Fingerlos sangen zur Eröffnung, Angelika Kirchschlager hatte für ihre Darbietung als Special Guest den jungen Tenor David Kerber zur Mitternachtseinlage mitgebracht. Bis dahin wurde gefeiert und getanzt. Die drei Gastgeber – Christina Hummel, Anna Karnitscher und Wolfgang Binder – begrüßten unter anderem Stadtrat Peter Hanke, Wolfgang Hesoun (Siemens) und Christoph Leitl (Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer).

Jedes Jahr aufs Neue erfrischend ist die Darbietung der The Bad Powells, die mit Perücken und Retrosongs für Stimmung sorgten – auch wenn sie nicht mehr im Dachfoyer der Hofburg auftreten können: Ein flotter Ausklang für den Ballabend ist es allemal.

„Unschlagbare“ Glückskekse

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben? Nicht doch! Von Strafe konnte vergangenen Samstag keine Rede sein: Der Chinesische Neujahrsball des Verbands Taiwanesischer Unternehmer in Wien ging zwar mehr als zwei Wochen zu spät in Szene (das chinesische Neujahrsfest wäre heuer am 5. Februar zu feiern gewesen), der Festlaune in den Wiener Sofiensälen tat das am Samstag freilich keinen Abbruch. Kein Wunder, da doch soeben das Jahr des Erdschweins angebrochen ist, und selbiges verheißt „viel Glück und viel Wohlstand im kommenden Jahr“, wie gleich zu Beginn der Veranstaltung von den Moderatoren des Abends deutsch und chinesisch versichert wurde.

Wenn man dann noch in seinem Glückskeks auf dem Sofiensaal-Tisch kurz und bündig erfährt: „Sie sind momentan unschlagbar“, dann kann eigentlich überhaupt nichts mehr schiefgehen – weder dies- noch jenseits des Tanzparketts. Unter den Gästen war unter anderem VP-Nationalratsabgeordneter Werner Amon, nebst vielem anderen auch Präsident der Freunde Taiwans in Österreich. (i. w., wf)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2019)