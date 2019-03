Hillary Clinton unterbricht Rede für Anruf von Enkelkindern

Gutes Timing: Gerade, als Hillary Clinton eine Rede zum Thema "Vote Mama" hielt, in der es darum ging, Mütter mit jungen Kindern in politische Ämter zu wählen, bekam sie einen Facetime-Anruf von ihren Enkeln. Das Video davon verbreitete sich im Web viral.

Denn ganz die stolze Oma nimmt sie das Gespräch an und begrüßt ihre Enkelkinder Charlotte und Aiden mit den Worten: "Hi! Ich bin in einem Meeting mit all diesen Leuten!” Die Kinder verabschiedeten sich schnell, ließen aber die Menschenmenge noch grüßen. Das goutierte das versammelte Publikum mit Applaus.

(Red. )