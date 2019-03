Wo die feudale Welt logierte

Wien. Am Anfang war ein Schloss verschlossen: Ein befestigter Bau, eine Burg, ein Kastell. Erst in der Renaissance wurden die alten Wehrburgen zu prachtvollen Adelssitzen umgebaut: Sichtbare Monumente aristokratischer Größe und Bedeutung.

Das Land um Wien, schreiben Robert Bouchal und Johannes Sachslehner in einem neuen Buch, ist ein Land solcher Schlösser, „ein Kontinent der alten feudalen Welt in Österreich, der jedoch halb versunken ist“.

Ihn wiederzuentdecken, haben sich die beiden aufgemacht. Sie haben die verborgene Welt der Adelssitze erkundet, Einlass erhalten zu jenen, die sonst verschlossen sind. Der Streifzug zu diesen heutigen „Anachronismen“ beginnt in Schloss Petronell, einem Palast auf römischem Boden, wo Vladimir Holan nach dem rechten sieht und um alle Probleme Bescheid weiß, die die Erhaltung eines derartigen Riesenbaus mit sich bringt. Weiter beschreiben die beiden Autoren Schloss Prugg und Maria Theresias Frühlingsresidenz in Laxenburg, den Gartenpavillon in Guntramsdorf, aber auch die Schlösser Ebreichsdorf und Seibersdorf, Ebenfurth und Enzesfeld, Ochsenburg und Harmannsdorf – und eine stattliche Anzahl anderer.

Bouchal, Autor, Fotograf und Höhlenforscher, widmet sich schon seit 30 Jahren seiner Heimat; er und Sachslehner veröffentlichten zuletzt im Styria Verlag auch „Streng geheim! Lost Places rund um Wien". Ihr Band „Verschlossen" folgt nun den Spuren der Schlösser und ihrer einstigen Bewohner.

