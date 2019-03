Wenn sich Prinz Charles einen Mojito mixt

Prinz Charles hat seinen historischen Kuba-Besuch mit einem Mojito ausklingen lassen. Der britische Thronfolger mixte sich das traditionelle Getränk aus Rum, Limetten, Pfefferminze und Eiswürfeln am Mittwoch in einem Privatrestaurant in Havanna kurzerhand selbst. Auch beim Mahlen von Zuckerrohr, einem der Hauptexportprodukte des sozialistischen Karibikstaats, half der 70-Jährige. Und das in einem der privaten Restaurants, das es zu wirtschaftlichem Erfolg gebracht hat, seit Kuba seine Wirtschaft für das private Unternehmertum geöffnet hat.

Der Prinz habe einige Kroketten mitgenommen, um sie im Flugzeug zu essen und sie habe ihm das Rezept dafür gegeben, sagte Sahily Romero, die 44-jährige Eigentümerin des Restaurants Paladar Rita y Champagne. Weil Prinz Charles gesagt habe, die Kroketten seien eines der Dinge gewesen, die ihm auf seiner Kuba-Reise am besten gefallen hätten, so die 44-Jährige.

– Reuters

Prinz Charles' Ehefrau Camilla, die Herzogin von Cornwall, hatte im Vorfeld der Reise Schlagzeilen gemacht, weil sie gesagt hatte, dass sie sich "nicht so sicher" sei wegen des kubanischen Essens.

Nach dem Restaurantbesuch verließen Charles und Camilla die kubanische Hauptstadt nach vier Tagen und flogen weiter zu den Cayman-Inseln. Es war das erste Mal, dass ein Mitglied des britischen Königshauses Kuba einen offiziellen Besuch abstattete. Der Thronfolger traf unter anderem Präsident Miguel Díaz-Canel. Großbritannien will verstärkt in dem von US-Sanktionen betroffenen Land investieren.

(APA/Reuters)