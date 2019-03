Konfektion mit Kimono

Ein ganzes Jahr hatte sie zunächst gezögert und überlegt: „Darf ich das überhaupt?“ Dann, erzählt Maria Fürnkranz-Fielhauer, habe sie erfahren, „dass die Japaner schon vor 2000 Jahren recycelt haben“.

Inzwischen hat die Modemacherin schon zum zweiten Mal eine ganze Ladung japanischer Kimonos erhalten: Sie bilden die Basis von Shirts und Kleidern ihrer aktuellen „Wiener Konfektion“. Den Anstoß dazu hatte ursprünglich eine ihrer Stammkundinnen gegeben, Nobuko Akiyama, eine japanische Pianistin, die sich aus einem Kimono ein westlich inspiriertes Konzertkleid schneidern ließ.

Inzwischen wird Fürnkranz-Fielhauer über die Schwester dieser Kundin direkt aus Tokio mit dem guten Stoff beliefert. Die Lieferantin spielt selbst die Shamisen, die dreiseitige Laute der Geishas. Geishas würden nämlich immer weniger, berichtet Fürnkranz-Fielhauer, „und sie freuen sich, wenn junge Frauen zumindest einen Teil ihrer Tradition übernehmen“. Seit zwei, drei Jahren setzt sich die Wienerin mit dem Thema auseinander, und das durchaus auch kritisch. Denn ja, es habe auch Zeiten gegeben, in denen Mädchen von ihren Eltern an die strengen Ausbildner quasi verkauft wurden. Frauen, die heute noch als Geishas arbeiten, seien selbstbewusst, unabhängig, gut situiert. „Ich habe mich schon gefragt, ob ich das mit unserem heutigen Frauenbild vereinbaren kann. Und ja, ich finde, ich kann das ins Heute holen und Wiener Geishas kreieren.“

Zwischen Schneiderei und Design

In ihrem Geschäft in der Westbahnstraße trägt Fürnkranz-Fielhauer an diesem Vormittag selbst ein Kleid mit einem Streifen Kimonostoff. Sie sagt, sie habe ihre Lücke gefunden: irgendwo im Zwischenraum zwischen Schneidereien auf der einen Seite und Designern, die auswärts produzieren lassen, auf der anderen. So hängen vorn im Geschäft fertige Teile, gleich dahinter liegt ihr Atelier. „Wenn eine Kundin etwas größer, kleiner oder in einem anderen Farbton“ möchte, lasse sich das durchaus arrangieren.

Schon als Teenager wollte die Modemacherin – die übrigens nicht näher mit der Modefamilie Fürnkranz verwandt ist – mit Stoff zu tun haben. Mit drei Geschwistern als Kind von Hippie-Eltern aufgewachsen, war es normal für sie, Kleidung zu erben und umzugestalten. Sie ging an die HBLVA für Textilindustrie, arbeitete danach auch wirklich im Textildesign, erlernte die Schneiderei. Erst mit Ende 20 ging sie an die Angewandte, wo sie sich auf Kostümbild konzentrierte. Einige Jahre lang arbeitete sie in der freien Theaterszene. Als vor 16 Jahren ihr Sohn geboren wurde, entschied sie sich für eine eigene Kollektion.

Ein Werdegang, der sich in ihrer heutigen Arbeit spiegelt. „Eine echte Schneidermeisterin tät' sich wundern, wie ich arbeite. Aber ich glaube, man muss sich trauen, vom Erlernten wieder vieles loszulassen.“ Gleichzeitig sieht sie ihre Entwürfe „eher trendunabhängig“, mit ihrer Mode steht sie für „weniger, dafür bewusster“. Den aktuellen, von der Japanerin Marie Kondo ausgelösten Aufräumboom sieht sie skeptisch. Sie bezweifelt, dass die Menschen mit dem Ausmisten langfristig ihren Besitz reduzieren. „Ich glaube, viele kaufen danach einfach neu ein.“

ZUR PERSON Maria Fürnkranz-Fielhauer hatte ursprünglich mit einer Kollegin ein Geschäft am Spittelberg, inzwischen gibt es ihre „Wiener Konfektion“ in der Westbahnstraße 4. Sie ist ausgebildete Textildesignerin, hat an der Angewandten studiert und fürs Theater gearbeitet. Ihre aktuelle Kollektion besteht zum Teil aus Geisha-Kimonos. Kleider kosten ca. 200 bis 250 Euro, Shirts 80 bis 120 Euro. Web:www.wiener-konfektion.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)