Schalko: "Ich bin kein Messias der Liebe"

Der österreichische Schriftsteller und Regisseur David Schalko will nicht immer zuhören, "weil heute so viel geschwafelt wird". Und Reden empfindet er als unglaublich "anstrengenden Akt, weil er mit so viel Aufwand verbunden ist". Dennoch war er bereit, mit der "Presse am Sonntag" zu sprechen – über das Schweigen, die Liebe und ihr Scheitern.