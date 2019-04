Eric Trump wird zum zweiten Mal Vater

US-Präsident Donald Trump (72) kann sich auf das nächste Enkelkind freuen - die Nummer zehn. Sein Sohn Eric Trump gab am Mittwoch bekannt, dass seine Frau Lara ein Baby erwarte - der Geburtstermin soll im August sein. Die beiden haben bereits einen Sohn.



Donald Trump hat fünf Kinder aus drei Ehen und bisher neun Enkelkinder. Die Familie ist dem Präsidenten sehr wichtig. Seine beiden älteren Söhne Donald Trump Junior und Eric leiten die Trump-Organisation, seine Tochter Ivanka arbeitet als Beraterin im Weißen Haus.



Trumps zweite Tochter Tiffany ist dagegen eher selten an der Seite ihres Vaters zu sehen. Sie studiert Jura an der Georgetown Universität in Washington. Der 13-Jährige Barron Trump ist das einzige Kind Trumps mit Ehefrau und First Lady Melania.

(APA)