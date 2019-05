Poltern: Wochenendtrip statt Umzugs der Bettelbräute

Eine Zeit lang konnte man sie so gut wie jeden Samstagabend in der Wiener Innenstadt beobachten: eine Runde an jungen Frauen, erkennbar durch einheitliche, extra für diesen Abend gestaltete T-Shirts, je nach Uhrzeit in einem Zustand zwischen leicht angetrunken und nervös kichernd bis zu einem Vollrausch, die irgendwelche Dinge an Passanten verkaufen und in sogenannten Fortgeh-Lokalen alberne Spiele spielen. Oder aber das männliche Pendant dazu, nur eben auf cool statt sexy, ohne Schleier oder Glitzerhaarreifen, sondern eben mit einem besonders witzigen oder für den zukünftigen Bräutigam besonders peinlichen Aufzug.

