Noch mehr Hochzeiten: Die Ehe für (fast) alle

„Ich wollte immer schon heiraten und habe mich sehr gefreut, als die Ehe für alle endlich kam“, sagt David K. ein Jahr vor seiner Hochzeit. 2020 wollten er und sein Freund ihre Liebe auf einem Weingut in der Steiermark „amtlich machen“. Ein schwerer Wermutstropfen: Ihre Beziehung fällt in ein Heiratsverbot, das die Regierung für binationale Lesben- und Schwulenpaare festgelegt hat. Davids Freund kommt ursprünglich aus Ungarn, dort gibt es keine Ehe für alle, daher soll es auch in seiner zweiten Heimat Österreich so bleiben. Das Paar muss auf eine Verpartnerung ausweichen, hofft aber auf eine rechtliche Änderung bis dahin. Kommt sie nicht, könnte Plan B in Kraft treten: die zweite Hochzeit in Deutschland. Für David wäre es aber keine ideale Lösung: „Ich wollte, dass meine Freunde und meine Familie dabei sind, wenn wir Ja sagen.“

