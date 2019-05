Ein ganzes Leben hinter Gittern

Am Ende des Gesprächs zeigt Lauren Kessler ein Foto her. Es zeigt sie umringt von einer Gruppe von sieben Männern. Die meisten von ihnen lächeln breit, das Lachen spiegelt sich in ihren freundlichen, offenen Gesichtern. Manche von ihnen haben schon keine Haare mehr, während einer der jüngeren eine längere krause Mähne sein Eigen nennen darf. Der älteste ist 80, der jüngste Ende 30. Sie sehen aus, als würden sie dem gleichen Verein angehören, in ihren schwarzen T-Shirts und den blauen Jeans. Vielleicht dem Kegelklub, vielleicht der Freiwilligen Feuerwehr. Aber das stimmt nicht.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2019)

Meistgekauft