Taron Egerton: "Ich werde kein Typ wie Elton"

Dank den „Kingsman“-Filmen wurde der Brite Taron Egerton weltweit bekannt. Mit dem Porträt des Elton John im Film „Rocketman“, der seit Donnerstag im Kino läuft, stößt der 29-Jährige nun in neue Sphären vor. Doch so sehr er sich dem realen Popmusiker verbunden fühlt, seine Ambitionen sind viel bescheidener.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Eindruck von Elton John erinnern?

Taron Egerton: Oh ja, das war, als der „König der Löwen“ herauskam. Für mich als Kind war das ein Riesenfilm. Und dann habe ich ihn immer und immer wieder im Fernsehen gesehen. Es gab da auch ein Video dazu, in dem er auftrat. Seither ist er in meinem Leben ständig präsent.

Hatten Sie da keine Angst, ihn zu spielen?

Oh doch, ganz gewaltige. Ich war sehr eingeschüchtert. Der Druck war riesig. Aber ich wusste instinktiv, dass ich diese Rolle spielen kann und auch sollte.

Woher diese Gewissheit?

Ich hatte das Gefühl, dass es zwischen Eltons und meiner Persönlichkeit Gemeinsamkeiten gibt. Nicht dass es in meinem Leben solche Exzesse gegeben hätte, aber ich kann auch ziemlich extrem sein. Ich halte mich mit meinen Gefühlen nicht zurück, und ich lasse schon mal mein Ego heraushängen. Gleichzeitig bin ich sehr verletzlich – Elton meiner Meinung nach auch.

Wie haben Sie sich vor den Dreharbeiten in den Charakter von Elton John vertieft?

Ich habe ihn einige Male getroffen, er gab mir auch seine Tagebücher zu lesen. Ich kenne diese ganzen Formulierungen: „Er war von dieser Rolle wie besessen.“ Das klingt gut, aber es passt nicht für meine Arbeit. Ich glaube nicht an Dämonen, die von einem Besitz ergreifen. Ich schaffe eine Figur, der möchte ich gerecht werden und ihr Reverenz erweisen. Ich bin ebenso wenig Elton John wie ich ein Grashüpfer bin.

Wie gut haben Sie den wahren Elton John kennengelernt?

Er kam nicht zu den Dreharbeiten, das hätte mich nur abgelenkt. Aber durch die anderen Treffen sind wir Freunde geworden. In echt. Und wenn ich jetzt mit ihm Zeit verbringe, dann gibt er sich völlig unverstellt. Wir hängen einfach ab, teilweise ohne großartig Konversation zu betreiben. Er macht ständig Kreuzworträtsel, damit er geistig auf Zack bleibt. Sein Verstand ist unglaublich – wie ein Katalog. Er erinnert sich an alles. Ich weiß, alle Leute lieben ihn sowieso. Aber jetzt sollen sie sich noch einmal in ihn verlieben.

Was kann man von ihm lernen?

Es ist grundsätzlich schwierig, etwas aus dem Leben anderer Menschen zu lernen. Betrink dich nicht 20 Jahre lang und nimm kein Kokain? – Wenn du das machen willst, dann machst du's. Das ist die menschliche Natur. Folglich ziehen wir auch nicht aus den Fehlern anderer unsere Schlüsse.

Sie scheinen also nicht den gleichen Versuchungen zu erliegen.

Das nicht, aber ich kann es verstehen. Als Künstler musst du etwas über deine Erfahrung vermitteln, folglich musst du dich selbst offenbaren. Daher interessiert sich die Öffentlichkeit für dich. Und das kann sehr heftig werden. Du musst dich schützen. Aber gleichzeitig musst du sehr sensibel sein, weil das für deine Kunst notwendig ist. Dieser Spagat ist extrem schwer hinzukriegen.

Wie holen Sie sich seelische Balance?

Indem ich irgend etwas Unschuldiges tue: Mit meinen Freunden abhänge und irgendeinen Film einwerfe oder mit meinen kleinen Schwestern spiele. Letztlich findest du nur in deinem Familienleben Stabilität. Auf jeden Fall werde ich mich nicht in einen Typ wie Elton John verwandeln.

Das heißt, Sie streben auch nicht den Weltruhm eines Elton John an?

Mein Ziel ist, dass ich meinen nächsten Verwandten Häuser kaufen kann. Dann kann ich den Rest meines Lebens entspannt angehen.

Also keine künstlerischen Ambitionen.

Das würde ich nun auch nicht sagen. Ich würde schon gerne Fußspuren auf der Welt hinterlassen. Das ist ja das Tolle am Medium Film. Vielleicht wird irgendjemand in 150 Jahren, wenn ich schon lange unter der Erde liege, diesen Streifen einlegen und dann weiß er: Es gab einmal einen Typen namens Taron Egerton. Das fände ich hübsch. Aber dafür möchte ich nicht mein Leben und meine Gesundheit ruinieren.