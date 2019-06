Gombrich: "Popper war eine fürchterliche Nervensäge"

Sie wurden vor 15 Jahren als Professor für Sanskrit in Oxford emeritiert, Sie unterrichten aber immer noch am Centre for Buddhist Studies.



Richard Gombrich: Das System hier ist brutal. Wenn man 67 Jahre alt ist, bekommt man eine schriftliche Aufforderung, sein Zimmer am College zu räumen, und das war's dann. Das einzige Privileg, das uns das Balliol College gewährt, ist ein gratis Mittagessen einmal in der Woche. Das ist aber sehr seltsam. Man weiß nicht, wen man trifft, man will nicht als Bittsteller dastehen und auch den Jungen nicht im Weg stehen. Ich wurde aber gebeten, weiter ein paar Stunden zu geben. Das habe ich gern angenommen. Nur hat sich niemand um einen Raum gekümmert. Schließlich fand ich ein Fernsehzimmer, das leer stand . . .





Und das wurde dann das Oxford Centre for Buddhist Studies?



Mehr oder weniger. Die Botschaft ist klar: Verstehe, dass du nichts mehr zählst. Aber wir werden zu deinem Begräbnis kommen.





Wie sind Sie zum Buddhismus gekommen?

