Ein Sommernachtstraum zum Jubiläum

Wien. Zehn Jahre „Die Presse am Sonntag“. Der Zeitungsgeburtstag, der bisher meist klein, eher informell, mit ein paar Gläsern nach Redaktionsschluss zum Beispiel, gefeiert wurde, der wurde zum Zehnten mit einem großen Fest begangen. In einer Sommernacht wie aus dem Bilderbuch – sie begann mit Sonnenschein, klang spät am Brunnen im malerischen Garten des Unteren Belvedere im Schein des fast vollen Mondes über dem Oberen Belvedere aus – waren Hunderte Gäste gekommen.

Um ein Jubiläum zu feiern, von dem mancher einst meinte, es würde nie stattfinden. „Vor elf Jahren hat uns der eine oder andere nicht ganz ernst genommen. Wer bringt mitten in einer Wirtschaftskrise eine neue Zeitung auf den Markt? Heute ist die ,Presse am Sonntag‘ unser erfolgreichstes Produkt“, so „Presse“-Geschäftsführer Herwig Langanger bei der Eröffnung. Und, sie ist ein spezielles Produkt: Das Freude mache – und sich auch den schönen Seiten des Lebens widme, wie die Leiter der „Presse am Sonntag“, Ulrike Weiser und Christian Ultsch, betonten.

Um diese schönen Seiten ging es auch im Belvedere. Dabei waren etwa Markus Hinterhäuser und Helga Rabl-Stadler (Salzburger Festspiele) – Gast-Chefredakteure der „Presse am Sonntag“ im Frühling. Als Hausherr Belvedere-Geschäftsführer Wolfgang Bergmann, Andreas Treichl, Vorstandschef der Erste Group, ÖAMTC-Generalsekretär Oliver Schmerold, die designierte „Furche“-Chefredakteurin Doris Helmberger-Fleckl, Thomas Arnoldner (CEO Telekom Austria) mit Bernadette Arnoldner (ÖVP Wien), Saskia Wallner (Ketchum Publico) mit Stefan Wallner (Erste).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.06.2019)