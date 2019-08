Kevin Spacey trat nach Belästigungs-Vorwürfen erstmals wieder öffentlich auf

US-Hollywoodstar Kevin Spacey ist nach zahlreichen Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe wieder als Künstler aufgetreten. Der 60-Jährige las in einem Museum in Rom ein Gedicht über einen ermüdeten Boxer. Dabei stand er im Palazzo Massimo neben einer Bronzestatue eines Boxers und rezitierte die Verse des Dichters Gabriele Tinti, wie Bilder und ein Video italienischer Medien zeigten.

"Je schwerer du verletzt bist, desto besser bist du", zitierte er auf Englisch, "sie haben mich für ihre Unterhaltung benutzt." Ein Museumsmitarbeiter bestätigte am Samstag, dass der zweifache Oscarpreisträger ("Die üblichen Verdächtigen", "American Beauty") am Vorabend in Rom aufgetreten sei.

Der Fall des einstigen Superstars war beispiellos. Seit Herbst 2017 sind in mehr als 30 Fällen Vorwürfe zu sexuellen Übergriffen und Belästigungen gegen Spacey öffentlich vorgebracht worden.

Prozess überraschend eingestellt

Mitte Juli kam dann eine Wende. Der Strafprozess in Nantucket (US-Bundesstaat Massachusetts) gegen ihn wegen Vorwürfen sexueller Nötigung wurde überraschend eingestellt. Das Verfahren wurde fallen gelassen, weil das mutmaßliche Opfer, ein heute 21-jähriger Mann, nicht vor Gericht aussagen wollte.

(APA/dpa)