Man braucht ja gar nicht lang darum herumzureden: Ende August ist natürlich saublöd. Entsprechend gedrückt ist die Stimmung bei allen in der Familie, für die der Ernst des Lebens (kann man das eigentlich noch sagen?) wieder beginnt. Bis auf einen. „Ich wusste gar nicht, wie geil so ein Leben ohne Schule ist“, sagt der Mittlere, dem bis zum Start seines Zivildienstes noch ein Monat Ferien übrig bleiben. Der Älteste verdreht nur die Augen, er weiß nämlich schon, dass die Uni auch nur die Fortsetzung der Schule mit anderen Mitteln ist. Als der Mittlere nach seinem Ausbruch das gequälte Gesicht seines jüngsten Bruders sieht, der in einer Woche mit der vierten Klasse Volksschule beginnt, versucht er eine quietschende 360-Grad-Wendung: „Aber wie ich noch in die Schule gegangen bin, hat es mir schon Spaß gemacht.“

So klein ist aber der Jüngste längst nicht mehr. Der hatte einen Super-Sommer, wenn er auch zuletzt eine ziemliche Verletzungsserie hingelegt hat. Einem Cut am Kinn nach einem Sturz folgte eine schmerzhafte Begegnung mit einer Qualle im Meer, ein gequetschter Finger nach wildem Sesselreiten und zuletzt der Klassiker unter den Minigolf-Unfällen: Direkt hinter derjenigen stehen, die den Schläger schwingt, ist nicht umsonst verboten (das nächste Cut, diesmal über dem Auge). Dieser Sommer wird also auch wegen der Narben in Erinnerung bleiben. Für den Hund wäre ein Schulbeginn am allerdringendsten (die Bedeutung des Begriffs Hundeleben kann übrigens nur auf Unkenntnis beruhen). Er hat die Auflösung der Alltagsstruktur in den Ferien und diverse längere Ausflüge aufs Land so genossen (das Hendl hat er immerhin doch nicht erwischt), dass er inzwischen nicht einmal mehr auf „Sitz“ reagiert. Ja, Ende August ist eben saublöd.