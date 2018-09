So farbenfroh haben wir Herzogin Meghan selten gesehen: Beim Empfang zur "Your Commonwealth" Youth Challenge im Marlborough House in London setzte sie sommerliche Farbsakzente. Denn während Prinz Harry ganz klassisch in einem dunkelblauen Anzug erschien, überstrahlte seine Frau in einem kanariengelben, ärmellosen Etuikleid von Brandon Maxwell alle anwesenden Gäste. Die Wahl des US-Designers, der übrigens der ehemalige Stylist von Lady Gaga war, könnte auch als Gruß in ihre Heimat, den USA, verstanden werden, wo am 4. Juli Unabhängigkeitstag gefeiert wurde.

(c) REUTERS (POOL)