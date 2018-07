Königin Elizabeth II. meldet sich aus dem Krankenstand zurück

"Die Königin fühlt sich heute angeschlagen und hat entschieden nicht teilzunehmen", sagte der Buckingham-Palast vor einigen Tagen überraschend einen Termin ab. Die 92-jährige Monarchin hätte an einem Gottesdienst in der Kathedrale Saint Paul teilnehmen sollen. Nachdem Elizabeth II. nun aber seit ihrer Krönung vor 65 Jahren mit Beständigkeit und Disziplin glänzt, brachte der Krankenstand eine Welle an Spekulationen mit sich.

Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters wurde nach der Meldung für den Ernstfall, ihren Tod, geprobt. Und während Schlagzeilen der Marke "Große Sorge um die Königin" die Nachrichtenlage dominierten, schlüpfte eben diese in ein strahlendes Kostüm und kehrte in den Arbeitsalltag zurück. Die Königin besuchte am 2. Juli Edinburgh, wo sie bei der "Ceremony of the Keys" im Palast von Holyrodhouse von einer schottischen Dudelsackprozession begrüßt wurde. Die Königin bei der Arbeit – Imago

Die Brücke steht

Laut "Sunday Times" hatten sich vor wenigen Tagen zahlreiche britische Minister versammelt, um sich auf das Ableben der längstdienenden Monarchin der Welt vorzubereiten. Die Minister übten dabei angeblich den Ablauf des ersten Tages nach dem Tod der Königin. "London Bridge is down" soll der - weltbekannte - Geheimcode im Todesfall lauten. Der Code für den Tod ihres Vaters, George VI., war "Hyde Park Corner".

Traditionell sollen sich nach dem Tod des royalen Oberhaupts alle 600 Mitglieder des Kronrats im Buckingham Palast treffen, um die Thronbesteigung des neuen Königs offiziell zu besiegeln. Zwölf Tage lang soll die offizielle Trauer dauern. Satire des Senders BBC sei dann unerwünscht. Die wohl größte Beerdigung der Welt soll in der Westminster Abbey stattfinden, mit rund 2000 Gästen, so weiß es der "Guardian". Proben für den königlichen Ernstfall sind in Großbritannien übrigens keine Seltenheit. In diesem Sinne: Long live the Queen!

Die Königin Geboren wurde Elizabeth am 21. April 1926. Offiziell gefeiert wird ihr Geburtstag im Juni - wenn das Wetter auf der Insel freundlicher ist. Sie ist die bisher älteste britische Monarchin, die das diamantene Thronjubiläum beging. Queen Victoria war 1897 bei ihrem 60-jährigen Thronjubiläum 77 Jahre alt. Tony Blair war der erste Premier, der bereits zur Amtszeit der Queen (im Jahr 1953) geboren wurde. Pro Jahr sind im Schnitt mehr als 50.000 Menschen im Rahmen von Banketten, Mittagessen, Abendessen, Empfängen und Gartenpartys im Buckingham-Palast bei der Queen zu Gast. Die Königin ist in ihrer Amtszeit bisher für 129 Porträts Modell gesessen. Sie hat 1945 den Führerschein gemacht und besaß in ihrer Amtszeit bis dato mehr als 30 Corgis - den ersten, Susan, bekam sie zu ihrem 18. Geburtstag 1944.

(sh.)