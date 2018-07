Prinz Louis' großer Tag: Die Details zur royalen Taufe

Nach der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan steht den britischen Royals das nächste Großereignis bevor. Am Montag, den 9. Juli, wird das jüngste Mitglied der königlichen Familie getauft – traditionell zwei bis drei Monate nach der Geburt des Prinzen. Dann wird man auch zum ersten Mal den Duke of Cambridge mit Frau und den drei Kindern gemeinsam erleben dürfen.

Prince Louis Arthur Charles von Cambridge ist das jüngste Kind von Prinz William und Herzogin Catherine und kam am 23. April im St.-Mary's-Hospital in London zu Welt. Seit seinem ersten offiziellen Pressetermin kurz nach seiner Geburt vor dem Krankenhaus, hat die Öffentlichkeit den Mini-Royal nicht mehr zu Gesicht bekommen. Das wird sich mit der Taufe und offiziellen Fotos davon ändern.

Einen kleinen Wehrmutstropfen müssen die royalen Fans jedoch hinnehmen. Anders als die Vermählung von Harry und Meghan wird die Taufe nämlich nicht im Fernsehen übertragen. Prinz William und Herzogin Catherine möchten den Tag lieber privat halten. Auch andere Änderungen gab der Kensington Palast anlässlich der Taufe bekannt.

Die Eltern, Prinz William und Herzogin Catherine, präsentieren Prinz Louis der Öffentlichkeit. – (c) Getty Images (Chris Jackson)

Wie läuft die Taufe ab?

So wird der Cambridge-Spross anders als seine Geschwister Prinz George und Prinzessin Charlotte nicht morgens, sondern am Nachmittag getauft. Der Gottesdienst wird um 16 Uhr in der königlichen Kapelle im St. James's Palace in London beginnen und zwischen 30 und 40 Minuten dauern.

Dem britischen "Mirror" zufolge wird Prinz Louis über dem traditionellen Lilien-Taufbecken getauft werden. In den letzten 170 Jahren wurden - bis auf ein Mitglied - alle Täuflinge der britischen Königsfamilie darin getauft. Das Schmuckstück soll 11.000 Pfund wert sein. Es war damals für die Taufe von Prinzessin Victoria (1840 - 1901) in Auftrag gegeben worden.

Prinz Louis wird gemäß der königlichen Tradition mit Wasser aus dem Fluss Jordan in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Der Erzbischof von Canterbury Justin Welby, geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche, wird die Zeremonie durchführen.

Auch Details zu Louis' Taufkleid sind bereits bekannt. Er wird eine Replik des Kleides von 1841 tragen, das schon seine beiden älteren Geschwister getragen haben und das ursprünglich ebenfalls für Prinzessin Victoria, dem ersten Kind von Königin Victoria (1819 - 1901) und Prinz Albert (1819 – 1861), verwendet wurde. Es ist aus Spitalfields Seide und Honiton Spitze gefertigt. Im Jahr 2008 gab die Königin bei ihrer Schneiderin Angela Kelly eine Kopie des historischen Originals in Auftrag, da das Original immer brüchiger und empfindlicher geworden war.

Wer dem feierlichen Akt beiwohnen darf, ist ebenfalls bereits durchgesickert.

Royales Baby: Die ersten Bilder von Prinz Louis

Welche Gäste kommen?

Laut dem britischen "Express" sind zur kleinen, intimen Zeremonie rund 20 bis 30 Gäste geladen, die sich aus Freunden und der Familie der Eltern zusammensetzt. Mit Uroma Queen Elizabeth II., die zuletzt krankheitsbedingt ausfiel, wird fest gerechnet. Ob jedoch ihr 97-jähriger Ehemann Prinz Philipp teilnehmen wird, ist nicht bekannt. Er hatte sich zuletzt immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Dabei sein werden außerdem Opa Prinz Charles und Herzogin Camilla sowie Prinz Harry, der bei den Taufen von Prinz George und Prinz Charlotte stets terminlich verhindert war. An seiner Seite ist mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Meghan zu rechnen. Auch Kates Eltern Carole und Michael Middleton, sowie ihre schwangere Schwester Pippa samt Ehemann James Matthews haben eine Einladung bekommen.

Wer sind die Taufpaten?

Darüber wird in der britischen Presse kräftig spekuliert. Hoch im Kurs stehen Prinz Williams ehemaliges Kindermädchen Tiggy Legge-Bourke , Williams bisheriger Privatsekretär Miguel Head, Camillas Tochter Laura Lopes oder Kates ehemalige Privatsekretärin Rebecca Priestly.

Wird Herzogin Meghan bei der Taufe übergangen? – (c) REUTERS (POOL)

Nicht auf die Liste hat es dagegen Herzogin Meghan geschafft, die jüngst mit ihren Auftritt beim Empfang zur "Your Commonwealth" Youth Challenge die royale Fangemeinde entzückte. Dabei galt sie eine Zeit lang als eine sichere Kandidatin. Allerdings haben königliche Babys ja meist eine Vielzahl von Taufpaten: Prinz George hat sieben, Prinzessin Charlotte fünf. Vielleicht finden die beiden Neuzugänge bei den Royals doch noch zusammen.

Prinz Louis aktuell auf Platz fünf der Thronfolge, hinter Opa Prinz Charles, Vater Prinz William und seinen Geschwistern Prinz George und Schwester Charlotte. Es ist bereits der sechste Urenkel für Königin Elizabeth II.

Taufkinder: Royale Glaubensbekenntnisse

(red.)