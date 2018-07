Die Taufe von Prinz Louis Arthur Charles von Cambridge

Der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate (beide 36) wurde am Nachmittag in der Kapelle des St.-James's-Palastes in London getauft. Das Fest fand im familiären Rahmen statt. Getauft wurde der Kleine auf den Namen Louis Arthur Charles. Die Zeremonie leitete der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Er bezeichnete seine Aufgabe als "nervenaufreibend" und "ein großes Privileg".

Auf der Gästeliste standen laut einer Mitteilung des Kensington-Palastes die Großeltern Prinz Charles und Herzogin Camilla sowie Herzogin Kates Eltern Michael und Carole Middleton. Mit dabei waren auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie die schwangere Schwester von Herzogin Kate, Pippa Matthews und ihr Ehemann James Matthews sowie Kates Bruder James Middleton. Nicht mit dabei waren die wohl berühmtesten Urgroßeltern Englands - Queen Elizabeth II. (92) und ihr Ehemann Prinz Philip (97).





Mitglieder der königlichen Familie kommen im St James's Palast an:

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9. Juli 2018

Sechs Taufpaten werden den kleinen Prinzen fortan begleiten: Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Hannah Carter und Lucy Middleton.

– REUTERS

Nach dem Gottesdienst gab es Tee und Kuchen im Clarence House geben, der offiziellen Residenz der Großeltern, Prinz Charles und Herzogin Camilla. Laut der Mitteilung des Kensington-Palastes handelte es sich um eine Lage des achtstöckigen Hochzeitskuchens von William und Kate aus dem Jahr 2011.

Prinz Harry und Herzogin Meghan – APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI

Für seinen großen Auftritt trug der kleine Prinz eine Replik des königlichen Taufgewandes. Das Original wurde ursprünglich für Prinzessin Victoria, dem ersten Kind von Königin Victoria (1819 - 1901) und Prinz Albert (1819 – 1861), hergestellt und seitdem bei allen folgenden royalen Taufen getragen.

Es ist aus Spitalfields Seide und Honiton Spitze gefertigt. Im Jahr 2008 gab die Königin bei ihrer Schneiderin Angela Kelly eine Kopie in Auftrag, um das Original zu schonen.

(red./APA)