Verwandte der Queen sterben bei Autounfall

Eine traurige Nachricht, die das englische Königshaus erreicht: Louise Sword, die Schwägerin von Queen Elizabeths Großnichte Lady Helen Taylor, und ihre dreizehnjährige Tochter Tabitha sind laut Medienberichten bei einem Autounfall in Südafrika tödlich verunglückt.

Louise Sword urlaubte zusammen mit ihrem Ehemann Alistair und den gemeinsamen beiden Kindern Mitte August in Südafrika. Laut der britischen Zeitung "Express" kam es bei der Rückfahrt von einer Safari zu einem tragischen Autonfall.

Der Unfall soll sich in der Nähe von Zinkwazi in der südafrikanischen KwaZulu-Natal Provinz, rund eine Stunde Fahrzeit von Durban, auf der Heimfahrt von einer Safari zugetragen haben. Ein Autofahrer soll auf der Überholspur plötzlich gestoppt haben, weswegen die nachfolgende Fahrerin auswich und in den Gegenverkehr steuerte. Dort prallte ihr Wagen auf den SUV der Familie.

Die Schwägerin Lady Helen Taylor und ihre dreizehnjährige Tochter Tabitha kamen bei einem Autounfall ums Leben. – (c) Getty Images (Eamonn M. McCormack)

Für die 13-jährige Tabitha kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ihre 53-jährige Mutter sei ins Krankenhaus gefahren worden, dort aber kurze Zeit später ebenfalls verstorben. Vater Alistair und der elfjährige Sohn Benjamin mussten aus dem Wrack geborgen werden und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus geflogen. Ihr Zustand sei zwar kritisch, soll aber stabil sein.

Die verstorbene Louise Sword ist die Schwester des Ehemannes von Lady Helen Taylor. Sie wiederum ist die Tochter von Prinz Edward, dem Herzog von Kent, einem Cousin von Queen Elizabeth II, und damit die Großnichte von Queen Elizabeth.

Laut Express sollen inzwischen Verwandte in Südafrika angekommen sein. Ob auch Lady Helen dabei ist, ist nicht bekannt. Sie rangiert momentan auf dem 42. Platz der britischen Thronfolge.

