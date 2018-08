Meghan Markles Hochzeitskleid wird ausgestellt

Als sich Meghan Markle und Prinz Harry am 19. Mai 2018 das Ja-Wort gaben, verfolgten das Millionen Menschen auf der ganzen Welt vor dem TV. Ganz nah kann man dem Brautkleid bald kommen, denn es wird in Windsor Castle - dort wo sich die Beiden trauten - ausgestellt werden.

Schlichte Eleganz: Meghan Markles Brautkleid in Bildern

Die Robe von Givenchy-Designerin Clare Waight Keller wird das Kernstück der Ausstellung "A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex" sein, aber auch der fünf Meter lange Schleier, der mit Pflanzen aller 53 Commonwealth-Länder bestickt ist, wird natürlich zu sehen sein. Die Tiara von Queen Mary aus dem Jahr 1932, die Queen Elizabeth II der jetzigen Herzogin von Sussex geborgt hat, rundet das Outfit ab.

Prinz Harrys Uniform an dem großen Tag wird man so nicht zu Gesicht bekommen. Zumindest nicht das Original, denn das braucht der Prinz für einen anderen Termin. Dafür wird eine identische Uniform, die vor einigen Jahren von Dege & Skinner gefertigt wurde, zu sehen sein.

A Royal Wedding: The Duke and DUchess of Sessex 26. Oktober 2018 bis 6. Jänner 2019

Nähere Informationen auf www.royalcollection.org.uk

