Prinz Harry und Meghan erwarten ihr erstes Kind

Prinz Harry und Meghan Markle, die sich in Windsor Castle am 19. Mai das Ja-Wort gaben, werden Eltern. Das bestätigte der Kensington Palast. Im Frühling 2019 wird der achte Urenkel von Queen Elizabeth II das Licht der Welt erblicken.

"Ihre königlichen Hoheiten, der Herzog und die Herzogin von Sussex, sind glücklich zu verkünden, dass die Herzogin im Frühling 2019 ein Kind erwartet", wurde auf Social Media verkündet. Einen genauen Geburtstermin sowie das Geschlecht des Kindes verriet der Palast wie gewöhnlich nicht.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk