Harry und Meghan: Diese Namen liegen hoch im Kurs

Großbritannien hat eine besondere Wettkultur. Kein Wunder also, dass schon wenige Stunden nach der Verkündung der Schwangerschaft von Herzogin Meghan die Wettbüros heiß liefen. Nicht nur Geschlecht und Namen, sondern auch an welchen Tag der Woche das Baby auf die Welt kommen wird, welche Haarfarbe es haben wird und ob es eines Tages vor Cousin Prinz Louis heiraten wird, steht zur Auswahl.

Nicht ganz soweit hergeholt wie die Hochzeit eines noch nicht einmal geborenen Kindes ist die Namenswahl. Immerhin bedienen sich die Royals hier gewissen Traditionen, Normen und Namen mit Familiengeschichte.

Victoria, Arthur oder Diana?

Bei dem Wettanbieter Ladbrokes steht Victoria für ein Mädchen an oberster Stelle, eine Hommage an Queen Victoria. Albert - so hieß Queen Victorias Ehemann - soll ein wahrscheinlicher Kandidat sein, wenn das royale Paar einen Buben bekommt. Wettanbieter Betfair sieht diese beiden Namen nur an Platz 10 und 16. Hier glaubt man an Diana für ein Mädchen.

Die beiden Namen Arthur und Alice rangieren sowohl bei Ladbrokes als auch Betfair ganz oben. Schon bei Prinz William und Catherine waren diese Namen sehr populär. Arthur ist der mittlere Namen von Prinz William und Prinz Louis und König Arthur natürlich auch ein König der Mythen und Legenden. Alice ist sowohl der Name von Queen Elizabeths Tante als auch Prinz Philips Mutter.

Bei aller Tradition sind die Royals auch immer wieder für Überraschungen gut. Für den Namen Louis - so heißt Prinz Williams und Herzogin Catherines drittes Kind - stand die Quote lediglich bei 33/1. Auch diesmal kann man natürlich auf weniger klassische Namen setzen, zur Auswahl stehen etwa Beto mit 100/1 oder Brexit mit 500/1.

(Red. )