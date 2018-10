Baby, Dresscode, Protokollbruch: Drei Fragen zu Harry und Meghan

Wie Superstars werden Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Pazifiktour, die sie neben Australien auch in die Commonwealth-Staaten Fidschi, Tonga und Neuseeland führen wird, gefeiert. Das Verkünden der Schwangerschaft der Herzogin macht die Hysterie vollends perfekt. Drei Antworten zu königlichen Schwangerschaften, dem Dresscode auf Reisen und dem strengen Protokoll.

Wie wird das Baby von Meghan und Harry heißen?

Der Informationsfluss bei royalen Schwangerschaften wird größtenteils über den Kensington Palast gesteuert. Größtenteils, weil sich das royale Paar bei der Reise auch immer wieder zu kleinen Kommentaren hinreißen lässt. Bei einem Empfang sagte Harry: "Wir hätten uns keinen besseren Platz aussuchen können, um anzukündigen, dass wir ein Baby bekommen - egal ob Bub oder Mädchen." Die Informationen sind also recht dürftig. "Im Frühling" werde das Baby auf die Welt kommen, wurde mitgeteilt. Mehr auch nicht. Kurios: "When is spring?", soll am Montag eine der am häufigsten auf Englisch gestellten Fragen gewesen sein. Erklären lässt sich das wahrscheinlich dadurch, dass viele der Anfragen aus Ländern auf der Südhalbkugeln stammen. In Australien, Neuseeland und Südafrika ist derzeit Frühling. Für die dortigen royalen Fans kommt das Baby im Herbst zur Welt.

Großbritannien gilt als Wettnation, natürlich kann man bereits auf den Namen des Nachwuchses wetten. Bei dem Wettanbieter Ladbrokes steht Victoria für ein Mädchen an oberster Stelle, eine Hommage an Queen Victoria. Albert - so hieß Queen Victorias Ehemann - soll ein wahrscheinlicher Kandidat sein, wenn das royale Paar einen Buben bekommt. Wettanbieter Betfair sieht diese beiden Namen nur an Platz 10 und 16. Hier glaubt man an Diana für ein Mädchen. Die beiden Namen Arthur und Alice rangieren sowohl bei Ladbrokes als auch Betfair ganz oben. Schon bei Prinz William und Catherine waren diese Namen sehr populär. Arthur ist der mittlere Namen von Prinz William und Prinz Louis und König Arthur natürlich auch ein König der Mythen und Legenden. Alice ist sowohl der Name von Queen Elizabeths Tante als auch Prinz Philips Mutter.

Muss man Strumpfhosen tragen?

Durchgeplant bis ins letzte Detail sind die vielen Outfits, die Herzogin Meghan im Zuge der Reise tragen wird. Mit der Wahl ihrer Kleider setzte sie ein Zeichen - und wenn sie damit nur das Gastland mit der Wahl eines australischen Designers ehrt. Schwarz ist aber immer im Gepäck, wenn die Royals verreisen. Das hat einen konkreten Hintergrund: Für den Fall, dass ein Verwandter der Königsfamilie stirbt, ist man gewappnet. 1952 hatte Queen Elizabeth II. - damals war sie noch Kronprinzessin - kein schwarzes Outfit auf ihrer Reise nach Kenia dabei. Während ihres Afrikaaufenthaltes bekam sie die Nachricht, dass ihr Vater König George VI gestorben sei. Sie flog unverzüglich nach Hause, hatte aber nur unpassende Kleidung dabei. Bevor sie in London also das Flugzeug verlassen konnte, musste ihr ein schwarzes Kleid gebracht werden. Sie zog sich um, erst dann stieg sie aus.

Auch abgesehen davon gibt es natürlich eine Fülle an Vorschriften. Kleider und Röcke müssen mindestens knielang sein, Mäntel trägt man immer geschlossen, klassische Stöckelschuhe sind Pflicht, Taschen mit Schulterriemen verpönt, Strumpfhosen im Sommer wie im Winter Pflicht und die Maniküre muss neutral ausfallen. Fast alles Regeln, die Herzogin Meghan schon gebrochen hat. Und auch bei der Pazifikreise zeigte sie sich schon in flachen Schuhen, barfuß und ohne Strumpfhose.

Dresscode: Die Kleiderordnung der britischen Royals

Warum halten Harry und Meghan ständig Händchen?

"Vurschrift is Vurschrift". Dass das bei Prinz Harry nicht immer eine Priorität war, zeigt die Vergangenheit. Er fiel früher durch Saufgelage und Negativ-Schlagzeilen auf. "Harry the Nazi" titelte etwa eine Boulevardzeitung, als er mit Hakenkreuzbinde zu einer Kostümparty erschien. Ebenfalls "not amused" durfte die Queen beim Anblick des nicht bekleideten Harry gewesen sein, als Fotos, die ihm beim Strip-Billard in Las Vegas zeigten, an die Öffentlichkeit gerieten.

Durch die Hochzeit mit Meghan Markle kehrte Ruhe ein. Wenngleich Brüche des Protokolls für das Paar dazugehören, diese aber weit weniger skandalträchtig ausfallen. Den britischen Medien war es aber immerhin eine Erwähnung Wert, als die Herzogin eine Autotüre selbstständig schloss oder ihrem Mann mit einem Schirm zur Seite stand, als es bei der Australienreise zu regnen begann.

Ungewohnt für die britischen Royals ist auch das viele Händchenhalten und Umarmen von Prinz Harry und seiner Ehefrau. Öffentliche Auftritte werden als Arbeitszeit angesehen, die man ohne viel Körperkontakt erledigt. Von Prinz William und Herzogin Catherine gibt es in alle den Jahren nur eine Handvoll Fotos, die sie beim Händchen halten zeigen.

Auch was der Umgang mit Fans angeht, zeigt sich das Paar offener. Prinz Harry brach etwa auch das royale Protokoll, als er ein Mädchen, das stundenlang auf ihn wartete, in der Menschenmenge umarmte oder ein Handyfoto von seiner Frau und einem anderen Fan aufnahm.

Nazi, Captain, Ehemann: Prinz Harry wird erwachsen

(chrile)