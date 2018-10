Ein Kuss für die Queen: Das niederländische Königspaar besucht London

Der niederländische König Willem-Alexander und seine Frau Königin Máxima reisen für einen zweitägigen Staatsbesuch nach London – eine große Ehre, denn zuletzt betrat 1982, also vor über 35 Jahren, ein niederländisches Königspaar für einen offiziellen Staatsempfang englischen Boden. Damals begrüßte Queen Elizabeth noch Königin Beatrix und Prinz Claus, die Eltern von Willem-Alexander.

Zunächst stand ein Besuch in der holländischen Botschaft im Stadtteil Kensington auf der Tagesordnung, an der auch Prinz Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, teilnahmen. Danach ging es gemeinsam zur „Horse Guards Parade“, der offiziellen Begrüßungszeremonie für den königlichen Besuch, wo bereits Queen Elizabeth II. auf ihre hochherrschaftlichen Gäste wartete. Recht vergnüglich ging die Begrüßung zwischen den Royals vonstatten. Willem-Alexander und Máxima drückten der 92-Jährigen Monarchin Küsse auf die Wange. Anschließend ging es in Pferdekutschen über die mit Fahnen geschmückte Prachtstraße Richtung Buckingham Palast. Am Nachmittag steht unter anderem noch ein Besuch in der Westminster Abbey, eine Rede im britischen Parlament und – very british – Tee im Clarence House auf dem Programm.

Royales Klassentreffen: Königin Máxima, König Willem-Alexander, Herzogin Camilla und Prinz Charles. – (c) APA/AFP/TOLGA AKMEN

Am Abend wird zum großen Staatsbankett geladen, an dem vermutlich auch Prinz William und Herzogin Catherine teilnehmen werden. Auch die in London lebende Prinzessin Mabel von Oranien-Nassau, der Witwe von Prinz Johan Friso, der im August 2013 an den Folgen eines Lawinen-Unfalls in Lech am Arlberg starb, darf mit einer Einladung in den Palast rechnen. Nur auf ein Treffen mit Prinz Harry und Herzogin Meghan, die derzeit ihre sechzehntägige Pazifiktour absolvieren, müssen König Willem-Alexander und Königin Máxima verzichten.

Mit der Kutsche geht es über "The Mall". – (c) REUTERS (SIMON DAWSON)

Morgen, Mittwoch, stehen noch eine Reihe weiterer offizieller Termine an, unter anderem ein Fototermin vor der Tower Bridge oder ein Mittagessen mit Premierministerin Teresa May. Untergebracht werden die Gäste übrigens im Buckingham Palace.

Bereits im Sommer verkündete der niederländische Hof die geplante Reise auf Twitter. "Seine Majestät König Willem-Alexander und Ihre Majestät Königin Máxima statten auf Einladung von Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. dem Vereinigten Königreich einen Staatsbesuch ab." Weiterhin hieß es in der Meldung: "Der Staatsbesuch bestätigt die ausgezeichnete Beziehungen zwischen den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich, als ‚Nordsee-Nachbarn‘, basiert auf geteilten Werten in der Vergangenheit, Gegenwart und in der Zukunft."

Koningspaar brengt 23-24 oktober 2018 een #staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Het bezoek herbevestigt de uitstekende banden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk als “North Sea Neighbours”. #NLUK https://t.co/qK64uuTnNd — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 3. Juli 2018

(red.)