Schlichtungsstelle: Herzogin Catherine bekommt Rat von der Queen

"What happens in the family, stays in the family", das könnte ein Leitgedanke des britischen Hochadels sein. Nach den wilden Scheidungsjahren von Prinz Charles (mit Lady Diana) und Prinz Andrew (mit Sarah "Fergie" Ferguson), in denen regelmäßig Negativ-Schlagzeilen durch den weltweiten Boulevard ratterten, läuft es für Queen Elizabeth II. in den vergangenen Jahren ruhiger. Derzeit, so munkeln britische Medien, gibt es aber wieder Ärger. Zwischen Prinz Williams Frau Catherine und Prinz Harrys Frau Meghan soll sich eine kleine Fehde aufbauen. Erstere käme mit der herrischen Art ihrer Schwägerin nicht zu Recht, heißt es.

Und nun wurde die Herzogin von Cambridge dabei gesehen, wie sie in ihrem Range Rover zum Buckingham Palace fuhr. Ein Einzelgespräch beim Tee mit der Königin war angesetzt - kurz nachdem auch die Herzogin von Sussex dazu aufgefordert wurde, sich an die Monarchin zu wenden, um Rat zu ihrem Konflikt zu erhalten.

Seit Anfang dieses Monats kursieren Gerüchte, wonach Meghan "schwierig" sei, ihre Angestellten schlecht behandle und sich nicht mit ihrer Schwägerin Catherine vertrage. Letzteres sei mit ein Grund, warum Prinz Harry und Meghan den Londoner Kensington-Palast verlassen würden, um künftig in Windsor zu wohnen. Laut königlichen Insidern wäre die Königin bereit, die schwangere Meghan zu unterstützen. "Ihre Majestät hat alles gesehen und könnte der Herzogin im Moment hilfreiche Ratschläge geben", sagte ein Insider der "Sunday Times".

Diverse Unregelmäßigkeiten in den Beziehungen der Königsfamilie sollten jedenfalls bald bereinigt werden. Nicht nur, dass Hezogin Meghan im Frühjahr ihr erstes Kind erwartet, sie dürfte im kommenden Jahr auch einige royale Pflichten übernehmen. Wie die "Daily Mail" schreibt, will die 92-jährige Königin künftig kürzer treten und ihre Schirmherrschaften innerhalb der Familie verteilen. Im Februar 2019 sollen Details darüber veröffentlicht werden.

Schön schwanger: Herzogin Meghans Umstandsmode

(sh.)