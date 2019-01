Erbprinz Ernst August hat kein Geld für Sanierung von Schloss Marienburg

Im Streit über die Zukunft des Schlosses Marienburg hat Erbprinz Ernst August von Hannover junior bestritten, eigene Geldreserven zur Sanierung der Burg einzusetzen. "Ich wäre froh und stolz, wenn ich das Schloss allein erhalten könnte. Aber ich kann es einfach nicht", sagt der 35-Jährige der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Das Schloss bei Hannover soll demnächst in die öffentliche Hand wechseln. Das kündigte der Erbprinz im Herbst 2018 an.

Die Öffentlichkeit mache sich völlig falsche Vorstellungen vom Reichtum seiner Familie, die zu den ältesten europäischen Adelshäusern zählt. "Es ist ... ein Mythos, dass das Welfenhaus unermesslich reich sei", sagte der in London aufgewachsene Banker, Sohn von Prinz Ernst August und dessen erster Ehefrau Chantal Hochuli. Prinz Ernst August senior hatte behauptet, sein Sohn habe ausreichend Geld für den Erhalt des Schlosses.

In dem Interview äußerte sich der Prinz auch zum Verbleib der 44 Millionen Euro, die er 2005 bei einem Kunstverkauf auf dem Schloss eingenommen hatte und die zu guten Teilen zur Sanierung des Gebäudes vorgesehen waren: "Das Geld ist weg. Ein Großteil des Nettoerlöses wurde für Verbindlichkeiten verwendet, die sich in den Jahren aufgestaut hatten, bevor ich die Verantwortung übernommen hatte. Die in erheblichem Maß aufgelaufenen Schulden meines Vaters mussten getilgt und Umfinanzierungen vorgenommen werden." Erbprinz Ernst August machte 2018 Hannover wieder zu seinem Hauptwohnsitz; zusammen mit seiner Ehefrau Ekaterina Malysheva kam er aus London zurück, die gemeinsame Tochter Prinzessin Elisabeth kam bereits in Hannover zur Welt. Die Familie erwartet im Frühling 2019 ein weiteres Kind.

Zwischen Welfen-Vater und -Sohn herrschte zuletzt große Distanz. Vor der Hochzeit des Erbprinzen mit Malysheva im Sommer 2017 kam es wegen einer Schenkung zu einem derart großen Zerwürfnis, dass Prinz Ernst August senior den Feierlichkeiten fernblieb. Das Schloss Marienburg, erbaut von 1857 bis 1867, ist in schlechtem Zustand und muss umfassend saniert werden.

