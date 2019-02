Herzogin Meghans 380.000 Euro Babyparty

Privat und intim hätte die Babyparty von Herzogin Meghan in New York werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Die 37-jährige werdende Mutter wurde von Fotografen umzingelt, prominente Partygäste und ihre Geschenke wurden vor dem Luxushotel The Mark fotografiert. Wie "Daily Mail" vorrechnet, hat der exklusive Trip in den Big Apple insgesamt etwa 380.000 Euro gekostet.

Dem britischen Steuerzahler soll das extravagante Vergnügen aber nichts abverlangt haben. Die sechs Tage in New York wurden privat bezahlt, teilte der Kensington Palast mit. Tennis-Ass Serena Williams und George Clooneys Ehefrau und Anwältin Amal Clooney sollen die Party ausgerichtet und Teile der Kosten übernommen haben.

Schon der Flug im Gulfstream G450 Privatjet soll 250.000 Dollar, umgerechnet 220.000 Euro, wert gewesen sein. Die Babyparty fand natürlich auch an einer exklusiven Adresse statt: in der Grand Penthouse Suite des The Mark Hotels. Diese soll Serena Williams für 75.000 Dollar (66.000 Euro) gemietet haben.

Es ist die teuerste Hotelsuite der USA. Auf 92 Quadratmetern und zwei Stockwerken gibt es fünf Schlafzimmer, sechs Badezimmer, einen Wintergarten und eine Dachterrasse mit Ausblick auf den Central Park.

Blitzlichtgewitter vor dem The Mark Hotel. – (c) APA/AFP/ANGELA WEISS (ANGELA WEISS)

VIP-Gäste rund um Clooney und Williams

Ob die Herzogin während ihres Aufenthaltes im Hotel gewohnt hat ist zwar nicht bekannt, für die Unterkunft berechnet die "Daily Mail" aber 8800 Euro. Auch die beiden Royal Protection Officers werden mit 12.300 Euro veranschlagt.

Zu den etwa 20 Gästen der Babyparty zählten neben Amal Clooney und Serena Williams auch andere Stars, darunter Moderatorin Gayle King und "Suits"-Co-Star Abigail Spencer sowie Designerin Misha Nonoo. Sie alle wurden vor dem Hotel mit Geschenken in der Hand fotografiert, weshalb man auch zum Teil weiß, was "Baby Sussex" geschenkt bekommen hat. Zu sehen war etwa die Verpackung eines Reisegitterbettes, ein Mandarinenbaum sowie ein Fahrrad.

Was man sich anhand der Bilder, die Fotografen vor den Eingängen des Hotels machten ebenfalls noch zusammenreimen konnte: Es gab eine Zuckerwatte-Maschine, Harfinistin Erin Hill sorgte für musikalische Unterhaltung und als Gastgeschenke gab es Koffer der Marke Away.

(Red. )