Kensington Palace führt neue Regeln gegen Cyberbullying ein

Die Royal Family hat neue Regeln im Umgang mit ihren offiziellen Social-Media-Konten veröffentlicht. Der Grund: Herzogin Meghan und auch Herzogin Catherine wurden von Online-Trollen immer wieder schwer angegriffen. Mitarbeiter des Palastes verbrachten mehrere Stunden wöchentlich damit, Hasspostings von den offiziellen Instagram- und Twitter-Konten der königlichen Familie zu entfernen.

Today we have published guidelines for interacting with The @RoyalFamily, @ClarenceHouse and Kensington Palace social media channels. Read in full here: https://t.co/1qdvEoDktd