Charles und Camilla starten Karibik-Rundreise

Der britische Thronfolger Prinz Charles (70) und seine Ehefrau Camilla (71) reisen durch die Karibik, zum Auftakt trafen sie in St. Kitts und Nevis ein. Die Regierung des Commonwealth-Staats veröffentlichte am Donnerstag auf Twitter ein Video von der Ankunft des royalen Ehepaars am internationalen Flughafen Robert L. Bradshaw auf der Insel St. Kitts.

Charles und Camilla wollen bis Ende März unter anderem Barbados, das britische Überseegebiet Cayman Islands und den sozialistischen Inselstaat Kuba bereisen. In Havanna wird das Paar am Sonntag erwartet. Für das Ehepaar ist es die erste Reise in den sozialistischen Inselstaat. Dort stehen unter anderem ein Treffen und ein Abendessen mit Präsident Miguel Diaz-Canel auf der Agenda.

In Barbados fand das royale Paar auch Zeit für einen Sprung ins Meer, wie Paparazzi-Bilder zeigen. Ganz nach dem Motto "Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen". Prinz Charles ist dabei in einer bunten Badehose der Marke Vilebrequin zu sehen, Camilla in einem dunklen Badeanzug.

Der Kronprinz, der als sehr sparsam gilt, trägt zwar eine Badehose, die zwischen 100 und 200 Pfund, umgerechnet also 116 bis 230 Euro kostet, jedoch ist diese mindestens 12 Jahre alt. Denn das Muster stammt von Kollektionen aus den Jahren 2003 bis 2006. Da kann sich Herzogin Meghan mit ihrer Umstandsmode, die mehr als eine halbe Million Euro kostete, wohl eine Scheibe abschneiden.

(APA/dpa/Red. )