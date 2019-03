Prinz Charles debütiert in Havanna

Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla landeten am Sonntag am internationalen Flughafen von Kubas Hauptstadt Havanna und wurden dort von der kubanischen Vize-Außenministerin Ana Teresita González empfangen. Anschließend legte der Thronfolger Blumen an einem Monument zu Ehren des kubanischen Nationalhelden José Martí nieder.

Für Montag ist ein Abendessen mit Präsident Miguel Díaz-Canel geplant. Mit dem Besuch des Prinzen sollen nach britischen Angaben die wachsenden bilateralen Beziehungen und die kulturellen Verbindungen zwischen beiden Ländern gewürdigt werden.

Großbritannien will verstärkt in dem von US-Sanktionen betroffenen sozialistischen Karibikstaat investieren. Sektoren sind insbesondere Tourismus und Energie. Der Kuba-Besuch ist Teil einer Karibik-Reise von Charles und Camilla.

