Name, Titel, Paten: Alle Infos zum "Royal Baby"

Es kann sich höchstens nur noch um wenige Wochen handeln. Herzogin Meghan ist bereits offiziell in der Babypause, der letzte Termin ist vollbracht und auch die Ärzte sind schon in Alarmbereitschaft, wie britische Medien berichten. Die 37-Jährige soll bereits Übungswehen gehabt haben, auch der Notarzt soll in der Nacht gerufen worden sein, heißt es weiter. Bevor es jedoch soweit ist, hier einige Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo wird Herzogin Meghan entbinden?

Offiziell wurde nicht bestätigt, wo Herzogin Meghan ihr erstes Kind auf die Welt bringen wird. Die britische Zeitung "The Telegraph" vermutet allerdings, dass es sich wie bei Schwägerin Catherine um den "Lindo Wing" des berühmten St. Mary's Hospital in West London handeln soll. Denn ein Insider verriet, dass Angestellte darum gebeten wurden, im April keinen Urlaub zu nehmen.

Im Privatflügel des Spitals kamen schon die drei Kinder Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis (9 Monate) von Herzogin Catherine und Prinz William zu Welt. Auch Prinz William und Prinz Harry wurden dort geboren.

6000 Pfund, umgerechnet also etwa 7000 Euro, kostet eine Nacht im "Lindo Wing", ab der zweiten Nacht 1175 Pfund (etwa 1370 Euro). Besonders ist hier nicht nur die Privatsphäre hervorzuheben, sondern auch die á-la-carte-Menüs mit Wein und Champagner. Afternoon Tea und Massagen nach der Geburt sind im Package ebenfalls enthalten.

Aber auch ein weiteres Krankenhaus kommt in Frage und zwar das Frimley Park Hospital in Camberley, das näher am neuen Zuhause Frogmore Cottage von Prinz Harry und Meghan liegt. Sophie, die Herzogin von Wessex, brachte dort ihre Kinder Lady Louise (15) und James, Viscount Severn (11), zur Welt. Auch hier ist man mit der "Mulberry Birth Suite" auf eine royale Niederkunft eingestellt.

Wann kommt das Baby?

Offiziell ließ der Kensington Palace verlauten, dass das Kind im Frühling zur Welt kommt. Vermutet wird ein Geburtstermin Ende April oder Anfang Mai. Bereits im Oktober 2018 sorgte ein Ring-Set, das die Herzogin trug, für Spekulationen. Es zeigte Meghans und Harrys Geburtssteine (grüner Peridot sowie blauer Saphir) und dazwischen einen Diamanten, der Geburtsstein für April.

Wie wird das Kind heißen?

Die Royals mögen es gerne traditionell, doch je weiter hinten ein Kind in der Thronfolge steht, desto höher stehen auch die Chancen, dass der Name etwas spezieller ausfällt. Der beliebteste Namen für Jungen ist Albert, der häufigste bei den Mädchen ist Victoria. Seit Queen Victorias Geburt 1819 wurden 12 Babys Albert genannt, neun Victoria.

Bei Wettanbietern liegen Isabella, James oder Victoria ganz vorne. Auch mit Diana rechnen sich die wettbegeisterten Briten gute Chancen aus. Möglich wären auch Alice, Elizabeth, Edward und Philip. Außerdem glauben die Briten, dass es ein Mädchen wird, die Wettquote steht hier 8/11 gegen einen Buben.

Worauf wetten die Briten?

Abseits von Name, Geschlecht, Gewicht und Größe werden auch kuriose Wetten angeboten. Man kann etwa darauf setzen, ob das neue royale Baby oder Cousin Louis zuerst eine Glatze bekommt, welcher der Urenkel der Queen zuerst heiratet oder einen höheren Schulabschluss erreicht. Dafür muss man aber noch jede Menge Geduld aufbringen.

Erhält das Kind einen royalen Titel?

Das erste Kind von Herzogin Meghan und Prinz Harry wird Platz sieben in der britischen Thronfolge einnehmen. Damit erhält es offiziell keinen Prinzen- oder Prinzessinnentitel. Queen Elizabeth II. kann jedoch eine Ausnahme machen. 2012 beschloss sie etwa, dass alle Kinder von Catherine und William nicht nur den Titel Prinz und Prinzessin, sondern auch die Anrede "Königliche Hoheit" erhalten.

Wer wird Taufpate?

Die "Daily Mail" will wissen, dass George Clooney und Ehefrau Amal Clooney in der engeren Taufpaten-Auswahl stehen. Meghan und Amal sollen eng befreundet sein, George Clooney und seine Ehefrau waren auch Gäste bei der royalen Hochzeit. Im August sollen Herzogin Meghan und Prinz Harry auch einige Tage in der Villa der Clooneys am Comer See verbracht haben. Eher unwahrscheinlich ist, dass Prinz William oder Herzogin Catherine Paten werden. Denn auch sie wählten für diese Aufgabe niemanden aus der Familie, sondern langjährige Freunde aus.

Wie feierte die Herzogin ihre Babyshower?

Herzogin Meghan flog im Privatjet nach New York um sich dort von ihren Freundinnen feiern zu lassen. Die Babyparty fand natürlich auch an einer exklusiven Adresse statt: in der Grand Penthouse Suite des The Mark Hotels. Diese soll Tennisass Serena Williams für 75.000 Dollar (66.000 Euro) gemietet haben. Zurückhaltender soll es mit einer zweiten Party in Großbritannien zugehen.

