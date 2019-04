"Kann nicht haben, was sie will": Queen pfeift Meghan zurück

Herzogin Meghans Image ist angeschlagen. Seit Monaten wird in den britischen Medien nicht gerade zimperlich mit der ehemaligen Schauspielerin umgegangen. Auch der wachsende Babybauch und die kurz bevorstehende Geburt scheinen daran nichts zu ändern. Von den Medien wird ihr Konsumsucht - allein die Kosten ihrer Umstandsmode belaufen sich auf umgerechnet 600.000 Euro - und unnötige Extravaganzen vorgeworfen, außerdem sei sie schwer zufrieden zu stellen.

Auch Queen Elizabeth II scheint immer wieder "not amused" zu sein. Denn nun wurde bekannt, dass die Herzogin von Sussex einige der wertvollen Schmuckstücke aus der Royal Collection, die von der Queen verliehen werden, nicht tragen darf. Die Krux an der Sache: Schwägerin Herzogin Catherine darf sehr wohl. Und das soll Prinz Harry wiederum erzürnt haben, wollen zumindest Medien wie die "Daily Mail" wissen.

Schön schwanger: Herzogin Meghans Umstandsmode

Meghan sei zu fordernd

Ein Palastinsider berichtet, dass das Verbot bereits seit dem Vorjahr gilt. Das "fordernde Verhalten" der Herzogin vor ihrer Hochzeit sei bei der Queen alles andere als gut angekommen. Und auch die Tatsache, dass Prinz Harry den Angestellten angeblich gesagt haben soll: "Was Meghan will, das bekommt sie auch." Die neuen Regeln sollen dafür da sein um "Ordnung, Hierarchie und Vorrang" innerhalb der königlichen Familie aufrecht zu erhalten.

"Es ist wahr, dass der Buckingham Palace einige Stücke der Royal Collection zu diesem Zeitpunkt nicht Meghan geben will. Bei Kate als nächster Prinzessin von Wales und längeres Familienmitglied ist das etwas anderes, ihr werden die Stücke zur Verfügung gestellt", zitiert die "Sun" einen Palastinsider. Dieser schließt aber auch nicht aus, dass sich die Situation für Herzogin Meghan in der Zukunft ändern könnte.

Bling : Die royalen Schmuckstücke von Herzogin Meghan

"Was Meghan will, das bekommt sie auch"

Vor der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle soll es bereits zu einem Streit gekommen sein. Die ehemalige Schauspielerin wollte eine Tiara mit Smaragden tragen. Ihre Bitte wurde aber abgelehnt, weil der Ursprung des Schmuckstückes nicht zurückverfolgt werden konnte. Daraufhin soll Harry die berühmten Worte "Was Meghan will, das bekommt sie auch" gesagt haben. Queen Elizabeth intervenierte und soll gesagt haben "Meghan kann nicht haben, was sie will. Sie bekommt die Tiara, die ich ihr gebe."

Die Royal Collection ist eine der größten und bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Welt und eine der größten königlichen Sammlungen in Europa, die erhalten geblieben ist. Mehr als eine Million Objekte finden sich in der Sammlung, die damit auch den persönlichen Geschmack von Königinnen und Königen der letzten 500 Jahre wiedergibt.

(chrile )