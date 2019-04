Wie die Queen: Meghan plant eine Hausgeburt

„Wir haben heute leider kein Foto für dich, liebe Presse“: So könnte die für viele Fotografen und Fans enttäuschende Antwort lauten, die Herzogin Meghan und Prinz Harry nach der Geburt ihres ersten Kindes, das in wenigen Tagen oder Wochen erwartet wird, verkünden werden – oder eben gerade nicht. Denn glaubt man den neuesten Spekulationen britischer Medien wie der „Daily Mail", dann soll die Geburt des ersten Kindes von Meghan und Harry eine ganz intime Angelegenheit werden und hinter verschlossenen Haustüren stattfinden. Die Zeitung beruft sich dabei auf Freunde der werdenden Mutter.

Anders als Schwägerin Herzogin Catherine, die zur Niederkunft ihrer drei Kinder stets im exklusiven Lindo Wing des Londoner St. Mary's Hospital eincheckte, um sich nur Stunden nach den letzten Presswehen top gestylt und medienwirksam vor den versammelten Fotografen und Fans zu präsentieren, wollen es die Sussex privat halten.

Demnach soll das Kind das Licht der Welt in ihrem neuen Domizil in Windsor erblicken. Wohlfühlatmosphäre sozusagen, denn das Herzogenpaar hat Frogmore Cottage rund 40 Kilometer außerhalb von London nach eigenen Vorstellungen und Wünschen aufwendig renovieren lassen. Besonders die 37-Jährige soll aktiv bei der Planung mitgewirkt haben. Dass ihr Fokus dabei vor allem dem Wohl ihres ersten Kindes galt, berichtet das „New!Magazine“. So sollen umgerechnet alleine 175.000 Euro in die Ausstattung des Kinderzimmers geflossen sein - elektronischer Stimmungsbildschirm, vegane Wandfarbe und eigene Interieur-Designerin inklusive, heißt es. Zehn weitere Schlafzimmer bieten überdies genügend Platz, um ein Plätzchen für die Entbindung zu finden. Außerdem sei die ehemalige Schauspielerin - Yoga und einem gesunden Lebensstil sei Dank - bislang völlig komplikationslos durch ihre Schwangerschaft „gesegelt", sodass einer Hausgeburt nichts im Wege stünde.

Eine Geburt im Lindo-Wing gilt demnach als ausgeschlossen, vertraut man auf besagte Medienberichten. Fans des Paares dürfen sich also von der Vorstellung einer perfekt gestylten Meghan mit Baby im Arm vermutlich verabschieden. Angeblich käme ihr der exklusive Krankenhausflügel wie ein „Goldfischglas“ vor, von der öffentlichen Zurschaustellung kurz nach der Niederkunft ganz zu schweigen. Vermutlich passt ein derartiger Auftritt auch nicht in das Weltbild der Feministin. Dass das Kind die Nummer sieben in der britischen Thronfolge einnehmen wird, kommt dem Paar bei ihren Entscheidungen zudem zugute, denn eine öffentliche Präsentation des royalen Nachwuchses scheint weniger wichtig als bei Prinz William und seiner Frau Kate. Vielmehr ist es vorstellbar, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan ihren neuen Instagram-Account dazu nutzen werden, die Geburt ihres Kindes zu verkünden.

Details der bevorstehenden Geburt will die britische Presse ebenfalls erfahren haben. So lege Herzogin Meghan keinen Wert auf die Gynäkologen der Königin. Statt auf die „Männer in Anzügen“, wie Meghan sie laut „Daily Mail“ nennen soll, soll die werdende Mutter ihr ganz eigenes Team um sich scharren. Je nach Gerücht soll ihr eine Doula (zuständig für die emotionale Betreuung), eine Hebamme und/oder eine Ärztin zur Seite stehen. Prinz Harry und Mutter Doria Ragland gelten hingegen als sichere Geburtsstützen. Auf Schmerzmittel wolle sie ebenfalls weitgehend verzichten und die Geburt auf möglichst natürliche Weise erfahren. Außerdem soll sie sich vorab über alternative Gebärmethoden wie Geburtshypnose erkundigt haben. Andere Medien wie die „Vanity Fair“ spekulieren über eine Wassergeburt. Die werdenden Eltern sollen laut „Daily Mail“ zudem einen Homöopathie-Laden in Notting Hill, in dem auch Natalie Portman und Gwyneth Paltrow Stammkunden sind, aufgesucht haben, um sich über alternative Behandlungsmethoden zu informieren.

Geburten in den eigenen vier Wänden waren in der Vergangenheit im britischen Königshaus durchaus üblich. Queen Elizabeth II. brachte ihre vier Kinder (Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward) in ihren Privatgemächern hinter den Palastmauern zur Welt, entweder im Buckingham Palace oder im Clarence House. Wie sich Herzogin Meghan schließlich entscheiden wird, wissen wir spätestens in ein paar Wochen.

