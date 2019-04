Baby Sussex' Großmutter ist angekommen

Berichten zufolge bereiten sich die Familien von Meghan Markle und Prinz Harry auf die bevorstehende Geburt des königlichen Babys vor. Wie „Entertainment Tonight" und andere Quellen berichten, ist die Mutter von Herzogin Meghan, Doria Ragland, bereits in London eingetroffen. Die Ankunft der Kalifornierin soll signalisieren, dass das königliche Baby sehr bald zur Welt kommt.

Ragland wird bei ihrer Tochter und Prinz Harry in ihrer neuen Residenz Frogmore Cottage in Windsor wohnen. Vor Kurzem wurden die Renovierungsarbeiten an dem neuen Zuhause des Paares abgeschlossen. Im April hat das Paar seine alte Adresse im Kensington-Palast verlassen und ist aufs Land gezogen.

Kürzer als gedacht soll übrigens die Babypause der schwangeren Herzogin ausfallen. Laut der britischen Tageszeitung „The Sun“ plant Meghan eine Auszeit von gerade einmal drei Monaten.

(sh)