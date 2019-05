Ist das Baby von Meghan und Harry schon auf der Welt?

Wann erblickt das neue Mitglied der britischen Königsfamilie das Licht der Welt? Das fragen sich royale Fans und Medien bereits seit Wochen, denn rund um die Niederkunft von Herzogin Meghans und Prinz Harrys erstem Kind, gibt es viele Fragezeichen.

Denn anders als Herzogin Catherine und Prinz William, die nur wenige Stunden nach der Geburt den Lindo Wing des Londoner St. Mary's Hospitals mit dem neuen Erdenbürger verließen, wollen Prinz Harry und Herzogin Meghan die Geburt privater halten. "Der Herzog und die Herzogin freuen sich darauf, die spannenden Neuigkeiten mit allen zu teilen, sobald sie die Gelegenheit hatten, privat als neue Familie zu feiern", ließ der Buckingham Palace in einem Statement Anfang April verlauten.

So ist weder bekannt, wo Meghan das Baby zur Welt bringen wird, noch wann es danach eine öffentliche Mitteilung oder vielleicht sogar eine Fotomöglichkeit für die Presse geben wird.

Die Gerüchteküche brodelt

Meghans Mutter Doria Ragland kam über Ostern nach Großbritannien, was Gerüchte befeuerte, die Geburt stehe unmittelbar bevor. Auch an einem Gottesdienst am Ostersonntag in der St George's Chapel nahm die 37-Jährige nicht teil. Und das, obwohl die Kapelle sehr nah am neuen Zuhause der Familie, Frogmore Cottage in Windsor, liegt.

Ein neuer Termin gibt jetzt aber einen Hinweis auf den möglichen Geburtstermin. Prinz Harry wird am 8. Mai in die Niederlande reisen. Das könnte bedeutet, dass „Baby Sussex“ schon auf der Welt ist oder zumindest davor auf die Welt kommen wird. Denn welcher Vater möchte schon die Geburt seines ersten Kindes verpassen?

