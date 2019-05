Herzogin Meghan hat Buben bekommen

Das Warten auf das neue Mitglied der britischen Königsfamilie hat ein Ende. Der Buckingham Palace bestätigte, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry Eltern eines Buben wurden.

Demnach kam das Baby um 5:26 Uhr zur Welt und wog 3,26 Kilogramm. Prinz Harry war bei der Geburt anwesend.

Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526hrs.

The baby weighs 7lbs 3oz and The Duke of Sussex was present for the birth.

Read the full announcement here: https://t.co/RCUFjQG8pe