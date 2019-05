Verwirrspiel um die Geburt des royalen Babys

London/Wien. Als am Montagnachmittag die Nachrichten über die Bildschirme flimmerten, dass Prinz Harrys Frau, die Herzogin von Sussex, in den Wehen liege, war alles schon vorbei: Das erste Kind von Harry und Meghan war um 5.26 Uhr frühmorgens mit einem Gewicht von 3,26 Kilogramm in einer Luxusklinik in London geboren worden – und die Boulevardblätter, die seit Tagen auf der Lauer lagen, hatten nichts mitbekommen. Einen Tag nach der Geburt des Buben wurden Details über seine ersten Minuten bekannt.

Meghan, die angeblich ihr erstes Kind lieber zu Hause in Frogmore Cottage auf die Welt gebracht hätte, wurde am Sonntag spätnachts in das Portland Hospital gebracht. Das Spital, das von einer amerikanischen Gesellschaft betrieben wird, wirbt mit einem exklusiven Rundumservice für seine gut betuchte Klientel. Designerin Victoria Beckham oder die Frau von Celebrity-Koch Jamie Oliver haben dort ihre Kinder zur Welt gebracht. Prinz Harry dürfte selbst gefahren sein, und auch Meghans Mutter, Doria Ragland, war mit ins Spital gekommen. Harry war selbstverständlich im Kreißsaal dabei. Wenige Stunden später war die kleine royale Familie wieder zu Hause in Frogmore, das sich auf dem Gelände von Windsor Castle befindet. Am Nachmittag stellte sich der strahlende Vater der Presse und erzählte, dass er nur „ungefähr zwei Stunden“ geschlafen habe und überglücklich sei.

Die Großeltern, Prinz Charles und seine Frau Camilla, sind am Dienstag zu Mittag in Berlin eingetroffen und bis zum Ende der Woche in Deutschland unterwegs. Einen Termin wie eine lang geplante Auslandsreise, ein Treffen mit der deutschen Kanzlerin sowie mit dem Bundespräsidenten aufgrund der familiären guten Nachrichten abzusagen, komme für die Royals nicht infrage, so ein Adelsexperte in der britischen Presse. Da müsse schon etwas Schlimmes passieren, um Termine einfach sausen zu lassen. Vermutlich hätten Charles und Camilla auf dem Weg zum Flughafen einen Zwischenstopp in Frogmore Cottage eingelegt, um ihren neuen Enkel kennenzulernen, heißt es.

Auch Harry wird verreisen, wenn auch nur für einen Tag: Am Donnerstag startet er in Den Haag den Countdown für die Invictus Games 2020, immerhin ist er Schirmherr der Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Seinen für Mittwoch geplanten Besuch in Amsterdam hat er am Wochenende abgesagt. Vor seiner Abreise wollen er und Meghan das Baby der Öffentlichkeit zeigen und seinen Namen bekannt geben.

Harrys Bruder Prinz William (36) hat seinen ersten Neffen jedenfalls auch noch nicht gesehen. Er freue sich jedenfalls riesig über die Geburt. "Ich bin absolut begeistert", sagte er am Dienstag am Rande eines Termins in London. "Ich freue mich darauf, ihn in den nächsten Tagen sehen zu können, wenn sich die Dinge etwas beruhigt haben.“ Und der dreifache Vater fügte hinzu: "Ich bin sehr erfreut und froh, meinen Bruder in der Gesellschaft des Schlafentzugs zu begrüßen, die das Elternsein bedeutet."

