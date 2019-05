BBC feuerte Moderator wegen umstrittenen Tweets zu "Baby Sussex"

Nach einem provokanten Tweet zum Baby von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) hat die BBC einen ihrer Radiomoderatoren entlassen. Das teilte die britische Rundfunkanstalt am Donnerstag mit. Danny Baker hatte im Kurznachrichtendienst Twitter ein altes Schwarz-Weiß-Foto eines Paares gepostet, das einen kleinen Schimpansen mit Mantel und Hut eine Treppe hinabführt.

Dazu hatte er geschrieben: "Royal Baby verlässt das Krankenhaus". Das Foto und der Satz wurden von vielen als rassistische Anspielung auf die afroamerikanischen Wurzeln von Meghan gedeutet. Baker bestritt das, gab aber zu, einen "enormen Fehler" begangen zu haben. Den Tweet löschte er später.

Now Sky at the door.

Would have used same stupid pic for any other Royal birth or Boris Johnson kid or even one of my own. It's a funny image. (Though not of course in that context.) Enormous mistake, for sure. Grotesque.

Anyway, here's to ya Archie, Sorry mate.#Occam #Razor