Prinz Charles eröffnete Bed & Breakfast in Schottland

Prinz Charles ist unter die Hoteliers gegangen, zumindest fast. Der Thronfolger ist Präsident der Stiftung "The Prince's Foundation", die nun ein Hotel eröffnet hat. Und zwar in einem ehemaligen Getreidelager auf dem königlichen Anwesen Castle of Mey im schottischen Hochgebirge. Das Schloss war die beliebteste Ferienresidenz der 2002 verstorbenen Queen Mum und auch Prinz Charles und Herzogin Camilla verbringen hier regelmäßig ihren Sommerurlaub.

Queen Mum, die Mutter von Königin Elizabeth II, kaufte das Schloss 1952.

Zehn Zimmer, darunter zwei Suiten, befinden sich in der sogenannten "Granary Lodge". Prinz Charles steht zwar nicht persönlich am Empfang, er segnete aber die Inneneinrichtung persönlich ab. Inspirieren ließ man sich hier von Queen Mums Geschmack, wie das Nachrichtenportal "CNN" berichtet. Und das bedeutet: Offene Kamine, üppige Blumenmuster, freistehende Badewannen und Himmelbetten. Viele Fotografien an den Wänden zeigen die Queen Mum bei ihren Aufenthalten in Schottland.

"Alle Beschläge, Stoffe und Armaturen sind im Einklang mit dem Interieur des Schlosses im traditionellen Stil gehalten. Das erzeugt ein starkes schottisches Gefühl, dass die Liebe Ihrer Majestät zu Schottland widerspiegelt", erklärt Robert Lovie von The Prince's Foundation.

Neben dem gemütlichen Interieur wird auch Frühstück angeboten, das ausschließlich aus regionalen Produkten hergestellt wird. Zudem bietet die "Granary Lodge" Meerblick und Zugang zum Schlosspark.

Eine Übernachtung für zwei Personen kostet ab 160 Euro. Die Einnahmen sollen dabei helfen, das historische Anwesen instand zu halten.

