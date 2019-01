„Wer sie denn zu sein glaube, Goethe vielleicht?“ wetterte einst ein Plattenproduzent, als Clara Louise sich weigerte, seinen Songtext zu übernehmen und auf ihren eigenen zu verzichten. Vielleicht darf man es daher auch als kleine Spitze betrachten, wenn sie nun ihren Gedichtband ausgerechnet mit einem Goethe-Zitat bewirbt: „Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.“

Dem spürt die 26-jährige, aus Deutschland stammende Wahl-Salzburgerin in feinsinnigen, aber verständlichen Texten nach. „Ich bin eher still als laut und denke eher, als zu sprechen“, schreibt sie im Vorwort. Dabei ist sie eigentlich Sängerin, Singer-Songwriterin. Aufgewachsen in einer engen Kleinstadt in Rheinland-Pfalz, hat sie mit 15 durch Zufall zu singen begonnen, ihr Cousin hat als Rap-Musiker eine Sängerin gesucht. „Ich war immer froh, wenn ich etwas entdeckt habe, worin ich mich ausdrücken konnte und worin ich gut war.“

In der Schule war sie es nicht, „da war ich katastrophal“. Zumindest in jenen Gegenständen, in denen es den Lehrern nicht gelang, ihre Freude zu wecken. Faul sei sie außerdem gewesen, dazu kamen Außenseitertum und Schlafstörungen. „Im Nachhinein wundere ich mich, wie ich es überhaupt geschafft habe, nach drei Stunden Schlaf in die Schule zu gehen.“

Bald nahm sie jedenfalls am ersten Gesangswettbewerb teil, „um mich besser einschätzen zu können“. Mit 16 gewann sie so ihren ersten Plattenvertrag. Der kanadische Produzent ließ sie englischen Pop und R'n'B singen. Damit aufzutreten fiel ihr schwer. Zu unsicher und schüchtern sei sie gewesen für all die kraftvollen Songs.

Sie begann, wieder melancholische Balladen zu singen; Singer-Songwriter zu hören, selbst akustischer zu werden. 2015 nahm sie ein deutschsprachiges Album auf; gründete dafür selbst eine Plattenfirma. Dem folgte die Arbeit mit einem Major Label, ein „mühsamer Kampf“, um letztlich hinter dem Werk stehen zu können. Eine Zicke nannte sie besagter Produzent, wenn sie mit etwas nicht einverstanden war, und legte ihr nahe, „ein Stück Schokolade“ zu essen. Für ihr jüngstes Werk ist sie jedenfalls wieder allein ins Studio gegangen. „Ich musste mich überwinden, komplett auf mich zu hören, mich von dem äußeren Druck zu befreien, mehr mögliche Hits zu produzieren oder fröhlichere Songs, die zum Tanzen animieren.“

Mut – auch zur Schwäche

Schon mit 16 hatte sie die Schule aufgegeben und war zu ihrem Freund nach Salzburg gezogen, wo die beiden eine Medienagentur und das Online-Magazin „Salzburg Leben“ betreiben.

Gedichte zu schreiben hat sie schon mit 13 begonnen, ohne selbst davor je welche gelesen zu haben. „Aber ich habe etwas gesucht, wo ich meine Gedanken loswerden kann.“ Die Idee, sie in einem Buch zu veröffentlichen, kam ihr erst vor einem Jahr. „Aber ich war mir sehr unsicher, weil die Gedichte sehr persönlich sind“, eigentlich eine Art Tagebuch. Anders, tiefer als ihre Songtexte, für die immer zuerst die Musik entsteht. Mangels Verlagszusagen nutzte sie auch hier ihren eigenen Verlag; nach Erscheinen am 10. Dezember führte ihr Band prompt die Lyrik-Kategorie von Amazon, inzwischen liegt sie auf Platz zwei, noch vor Julia Engelmann.

Dabei hatten sie viele, nicht nur junge Leute zuvor ernsthaft gefragt, „was denn ein Gedichtband ist“. Verbreitet hat sich das Wissen um ihre Texte vor allem über Instagram, wo sie einzelne, auf ihrer Schreibmaschine getippte Zeilen postete. Inzwischen ist sie froh, den Schritt gewagt zu haben. „Ganz viele Leute schreiben mir, dass sie sich verstanden fühlen.“ Offenbar, überlegt sie, gebe es vieles, „was Leute nicht aussprechen, aus Sorge, dass man sie als traurig abstempelt. Das ist ein Tabuthema, auch mal Schwäche zu zeigen.“ Sie selbst thematisiert auch ihre Angst; von ihrer Mutter ererbt, oft diffus, schwer greifbar. „Es ist ja nicht so, dass ich immer nur traurig bin. Aber wenn es so ist, nutze ich es, um kreativ zu sein.“

Auf einen Blick Clara Louise wurde 1992 als Clara Güll in Lahnstein geboren. Mit 16 zog sie nach Salzburg, wo sie die Agentur Loud betreibt. Neues Album: „Wenn Man Nichts Mehr Vermisst“. Der Band „Von verlassenen Träumen & einem leichteren Morgen“ ist ihr Lyrikdebüt. Termine: 31. Jänner, Wien, Tunnel, 21. März, Salzburg, Jazzit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2019)