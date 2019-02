Rudolfina-Redoute feiert 120. Jubiläum

Am Faschingsmontag, dem 4. März, wird der Maskenball in der Wiener Hofburg gefeiert. Das Motto der Jubiläumsredoute lautet „120 Jahre Maskenball in einer Nacht“. Der Ball ist berühmt für seine Damenwahl (bis Mitternacht dürfen ausschließlich die maskierten Damen die Herren zum Tanz auffordern) und die Demaskierungsquadrille.

www.rudolfina-redoute.at

