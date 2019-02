Martin Amanshauser: „Ich wäre ein guter Rapper geworden“

Wien. Die Leser der „Presse“ kennen ihn als jemanden, der kaum einen Fuß auf den Boden zu bekommen scheint: den Reisekolumnisten Martin Amanshauser, vielfliegender Spezialist für die großen Wunder dieser Welt. Dass Amanshauser auch ein Herz für die kleine Form hat, beweist er jetzt mit „Es ist unangenehm im Sonnensystem“, einer Sammlung von Gedichten, die in den letzten 20 Jahren zwischen Ohio und Ottakring entstanden sind.

„Ich konnte schon als Kind ganz gut reimen, meint Amanshauser. „Wahrscheinlich wäre ich auch ein guter Rapper geworden, wenn's das in meiner Jugend gegeben hätte.“ Nicht umsonst erhielt er 1992 den Georg Trakl-Förderungspreis für Lyrik.

Dabei attestiert Amanshauser sich selbst ein durchaus ambivalentes Verhältnis zur Lyrik. „Viele Gedichte finde ich langweilig, schlecht. Andere rühren mich dafür umso mehr.“ Und davon flirren einige durch sein „unangenehmes Sonnensystem“: witzige Miniaturen, die den Nagel auf den Kopf treffen; Beobachtungen mit hohem Wiedererkennungswert; längere, teils skurrile verbale Verrenkungen; und ein wunderschönes Liebesgedicht („Für dich“).

Wo die Gedichte entstanden sind, ist Martin Amanshauser wichtig, weshalb er darüber – im wahren Sinn des Wortes – Buch führt: „Erstens will ich mich erinnern, zweitens beeinflusst der Ort das Gedicht. Was aber nicht heißt, dass der Text daran gebunden sein muss. Ich habe gerade in Vanuatu ein Gedicht über Berlin geschrieben.“

Bleibt die Frage, wie viel Amanshauser in den Gedichten steckt. „Der Autor mag die Frage nach dem Autobiografischen nicht so. Aber natürlich bin ich's irgendwie immer.“ (do)

