Auszeichnung: Doppelsieg für „Presse“-Wirtschaftsteam

Wien. Bereits zum zehnten Mal wurde der LGT-Medienpreis für Wirtschaftsjournalismus vergeben. Die feierliche Zeremonie fand Mittwochabend im Stadtpalais Liechtenstein statt. LGT-Bank-Österreich-CEO Meinhard Platzer begrüßte viele Gäste, darunter OeNB-Vize-Gouverneur Andreas Ittner, Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn und den langjährigen Korrespondenten der „Neue Zürcher Zeitung“ in Wien, Charles E. Ritterband.

Prinz Philipp von und zu Liechtenstein überreichte gleich zwei der drei Preise an die „Presse“. „Economist“-Redakteur Christian Höller wurde für einen Artikel über das österreichische Pensionssystem mit dem 1. Preis bedacht.

Höller habe es verstanden, ein komplexes Thema kompetent und verständlich darzustellen, meinte Christian Helmenstein in seiner Laudatio. Der Chefökonom der Industriellenvereinigung gehört auch der Fachjury an. Er betonte, dass sämtliche eingereichten Artikel vor der Bewertung anonymisiert wurden.

Auch der 2. Preis ging an die „Presse“: Jeannine Hierländer, Nicole Stern und Jakob Zirm erhielten diesen für einen Artikel in der „Presse am Sonntag“, in dem sie die Lebensumstände der heute Zwanzig- bis Dreißigjährigen beschrieben.

Den dritten Platz teilten sich Simone Hoepke vom „Kurier“ und Christina Hiptmayr vom „Profil“. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)