Modernste Druckerei der Welt

Die neueste Mitarbeiterin der Styria Media Group heißt Rosi: So nennen die Mitarbeiter scherzhaft jenen Roboter, der im runderneuerten Druckzentrum des Medienhauses autonom die tonnenschweren Papierrollen zum Wechsler bringt.

Die jüngste Investition des Medienhauses, zu dem neben der „Kleinen Zeitung“ u. a. auch „Die Presse“ gehört, ist ein Schritt, den vor wenigen Jahren noch nicht jeder prophezeit hätte: 30 Millionen Euro wurden in Summe in die Druckereistandorte in Graz-Messendorf, St. Veit an der Glan und Zagreb investiert – ein klares Zeichen dafür, dass Print alles andere als tot ist. „Das gedruckte Wort wird gegenüber dem digitalen seine Autorität und sinnliche Würde verteidigen“, erklärt „Kleine Zeitung“-Chefredakteur Hubert Patterer, es müsse dazu nicht einmal wie die Vinylschallplatte „mit dem Retro-Boom argumentieren“.

Manifest für das gedruckte Wort

Das zeitliche Rennen gegen die digitale Information könne Print dabei natürlich nicht gewinnen. „Die Tageszeitung muss ihre genetische relative Langsamkeit, bedingt durch das Drucken und Zustellen, zur Tugend erklären“, schreibt er in einem „Manifest für das gedruckte Wort“. Will heißen, die Zeitung sei heute etwas Neues: Kompass und Orientierungsmedium, „ein Anker in den Sturzfluten der Information“. Print sei „spürbar echt“, formuliert es Styria-Vorstandsvorsitzender Markus Mair: „Das wird uns gerade in Zeiten digitaler Transformation und Fake News noch stärker bewusst. Die Medienwelt ist im Wandel, sie darf und muss sich aber auch ihrer Wurzeln besinnen und beides sinnvoll miteinander verknüpfen.“

Schnell sind die neuen Druckmaschinen, Colorman e–line der Firma Manroland Goss aus Augsburg, natürlich trotzdem, dank ihnen befindet sich in Graz-Messendorf nun eines der innovativsten und modernsten Druckzentren der Welt. „Die Projektphase verlief reibungslos, wir haben über ein Jahr kontinuierlich in Richtung Industrie 4.0 und Automatisierung gearbeitet“, berichten die Geschäftsführer der Styria Print Group, Christian Wilms und Alexander Marko. Statt bisher 45.000 Umrollungen pro Stunde sind nun 55.000 möglich. Vollautomatisches Papier- und Plattenhandling sowie automatische Farb- und Feuchtmittelsteuerung zeichnen die neue Maschine aus, gleichzeitig wurden die Versandraumanlagen – auch in St. Veit an der Glan – komplett erneuert.

Gefeiert wurde die neue Anlage in Graz-Messendorf mit einem gemeinsamen Andruck mit 300 Gästen, darunter der steirische Landeshauptmann, Hermann Schützenhöfer, dessen Vize, Michael Schickhofer, Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Styriarte-Intendant Mathis Huber, Bischofsvikar Heinrich Schnuderl, Spar-Vorstand Fritz Poppmeier, „Presse“-Geschäftsführer Herwig Langanger oder der steirische Caritas-Direktor, Herbert Beiglböck. Dass das Lob künftig nicht nur Rosi gebührt, daran erinnerte der ressortverantwortliche Styria-Vorstand Kurt Kribitz: „All das wurde von Menschen geschaffen.“ (tes)

Fakten Die Styria Media Group investiert mit ihrem jüngsten Projekt in Graz und St. Veit an der Glan 30 Millionen Euro in neue Druckmaschinen und Versandraumanlagen. 55.000 Exemplare können damit pro Stunde gedruckt, zehn Beilagen automatisch der Zeitung beigelegt werden. 150 Mitarbeiter arbeiten an den zwei Standorten im Dreischichtbetrieb. Pro Jahr werden in Summe rund 25.000 Tonnen Papier verarbeitet und 285 Millionen Exemplare gedruckt.

