Elle Macpherson ist bereit für den Ball

Der Opernballgast von Baumeister Richard Lugner, Elle Macpherson, ist für eine rauschende Ballnacht bereit. Das frühere Topmodel wählte eine Robe von "Nevana" aus Taft und Spitze, weil es "schlicht und elegant" sei.

Traditionell wurde sie zu den Klängen "Welcome to Vienna" im Grand Hotel am Ring begrüßt. Lugner zeigte sich überglücklich. "The Body" sei eine Frau, wie man es sich nur wünschen könne. Sie ist "nett, unkompliziert und pünktlich", schwärmte der Gastgeber. Macpherson möchte so lange am Ball bleiben, wie möglich. Allerdings ist sie ein wenig angeschlagen. Nach einem Sturz am Mittwochnachmittag in der Lugner City hat sie sich den Fuß verletzt.

Den Tag verbrachte das Ex-Model mit Sightseeing. Macpherson sah sich unter anderem das Belvedere an. Spitzenkleider liegen dieses Jahr im Trend. Auch Opernball-Organistorin Maria Großbauer präsentierte sich im Vorfeld in roter Spitze, designt von der österreichischen Modeschöpferin Lena Hoschek.

The Body: Elle Macpherson tanzt am Opernball

(APA)